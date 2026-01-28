Видео
Главная Армия Стало известно, сколько людей РФ потеряла за войну в Украине

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:36
Сколько людей потеряла РФ в войне - данные CSIS
Российские военные. Фото: росСМИ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1,2 миллиона человек. Это больше, чем понесла любая страна в любом конфликте со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается в отчете о ходе войны в Украине Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Аналитики отмечают, что несмотря на такие колоссальные потери, темпы наступления российских войск остаются чрезвычайно медленными — медленнее, чем почти во всех крупных наступательных кампаниях ХХ века.

Особенно значительными стали потери в 2025 году: только за этот год российская армия, по оценкам CSIS, потеряла около 415 тысяч человек, что составляет примерно 75% от общих потерь Украины за все четыре года войны.

В центре объясняют такую разницу слабой тактикой и подготовкой российских войск, низким моральным духом личного состава, а также эффективной обороной со стороны Украины.

Согласно прогнозу CSIS, к весне 2026 года совокупные потери обеих сторон — России и Украины — могут достичь 2 миллионов человек

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за декабрь 2025 года Россия потеряла 35 тысяч военных.

А до этого Президент Украины сообщил, что Россия ежемесячно теряет больше военных, чем способна компенсировать мобилизацией.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
