Зведення Генштабу — ситуація на фронті за останню добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби бойові дії не вщухали: на фронті зафіксовано 124 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують утримувати позиції та завдавати противнику втрат.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Чим Росія атакувала позиції ЗСУ за добу

За уточненими даними, російські війська здійснили три ракетні удари, використавши вісім ракет. Крім того, противник провів 90 авіаційних атак, під час яких було скинуто 246 керованих авіабомб. Окремо окупанти застосували 7976 дронів-камікадзе та здійснили 3488 обстрілів позицій українських підрозділів і населених пунктів, з них 54 здійснили із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційні удари були спрямовані, зокрема, по території Дніпропетровської області — у районах Гаврилівки, Новоселівки, Великомихайлівки, Орлів та Добропасового. Також під ударами опинилися населені пункти Запорізької області: Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка, Новоолександрівка, Веселянка, Юріївка та Таврійське.

Водночас українська авіація, ракетні підрозділи та артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу противника, два пункти управління безпілотниками, три артилерійські системи, один пункт управління, а також ще дві важливі цілі російських сил.

Як змінилась ситуація на фронті за добу — карта боїв

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за добу зафіксовано 99 обстрілів. Південно-Слобожанський напрямок став місцем дев'яти спроб прориву оборони в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Графського та Охрімівки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку противник здійснив одну атаку — штурмові дії були зосереджені у напрямку Новоосинового. Лиманський напрямок відзначився десятьма атаками, під час яких окупанти намагалися просунутися поблизу Дробишевого, Твердохлібового, а також у напрямку Лимана і Ставків.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку українські військові зупинили 12 спроб просування противника в бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки. Краматорський напрямок протягом доби залишався без наступальних дій з боку ворога.



Слов'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку відбулося дев'ять атак у районах Плещіївки, Щербинівки та у напрямку Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки й Софіївки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку — там українські сили зупинили 22 штурмові дії поблизу Родинського, Покровська, Гришиного, Котлиного, Молодецького, Філії, а також у напрямку Новопавлівки й Нового Шахового.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку противник здійснив п'ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки, а також у напрямку Залізничного і Цвіткового.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Оріхівський напрямок позначився однією спробою наступу в районі Степового, яку було відбито. На Придніпровському напрямку противник також провів одну безуспішну наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не зафіксовано.

За підсумками доби російські війська втратили 770 військовослужбовців. Крім того, знищено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1442 безпілотні літальні апарати та 172 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, заступник командира батальйону безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга розповів, як росіяни готують наступ та чого чекають.

Також вчора Росія застосувала ракети по Львову. Мер міста Андрій Садовий повідомив подробиці.