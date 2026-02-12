Видео
Україна
Главная Армия Оккупанты применили почти 8 тысяч дронов за сутки — где горячие бои

Оккупанты применили почти 8 тысяч дронов за сутки — где горячие бои

Дата публикации 12 февраля 2026 08:58
Сводка Генштаба — ситуация на фронте за последние сутки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки боевые действия не утихали: на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и наносить противнику потери.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Чем Россия атаковала позиции ВСУ за сутки

По уточненным данным, российские войска осуществили три ракетных удара, использовав восемь ракет. Кроме того, противник провел 90 авиационных атак, во время которых было сброшено 246 управляемых авиабомб. Отдельно оккупанты применили 7976 дронов-камикадзе и осуществили 3488 обстрелов позиций украинских подразделений и населенных пунктов, из них 54 осуществили из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары были направлены, в частности, по территории Днепропетровской области - в районах Гавриловки, Новоселовки, Великомихайловки, Орлов и Добропасово. Также под ударами оказались населенные пункты Запорожской области: Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Волшебное, Горькое, Барвиновка, Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка и Таврическое.

В то же время украинская авиация, ракетные подразделения и артиллерия поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, два пункта управления беспилотниками, три артиллерийские системы, один пункт управления, а также еще две важные цели российских сил.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки — карта боев

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки зафиксировано 99 обстрелов. Южно-Слобожанское направление стало местом девяти попыток прорыва обороны в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, а также в направлении Графского и Охримовки.

Південно-слобожанський напрямок фронту
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении противник совершил одну атаку - штурмовые действия были сосредоточены в направлении Новоосиново. Лиманское направление отметилось десятью атаками, во время которых оккупанты пытались продвинуться вблизи Дробышево, Твердохлебово, а также в направлении Лимана и Ставков.

Лиманський напрямок фронту
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении украинские военные остановили 12 попыток продвижения противника в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки. Краматорское направление в течение суток оставалось без наступательных действий со стороны врага.

Слов'янський напрямок фронту
Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Константиновском направлении произошло девять атак в районах Плещеевки, Щербиновки и в направлении Константиновки, Берестка, Новопавловки и Софиевки.

Покровський напрямок фронту
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении - там украинские силы остановили 22 штурмовых действия вблизи Родинского, Покровска, Гришино, Котлино, Молодецкого, Филиала, а также в направлении Новопавловки и Нового Шахматного.

Костянтинівський напрямок фронту
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении противник совершил пять атак в районе Злагоды и в сторону Ивановки. На Гуляйпольском направлении произошло 15 боевых столкновений вблизи Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки, а также в направлении Железнодорожного и Цветково.

Гуляйпілля фронт
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Ореховское направление обозначилось одной попыткой наступления в районе Степного, которая была отбита. На Приднепровском направлении противник также провел одно безуспешное наступательное действие. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не зафиксировано.

По итогам суток российские войска потеряли 770 военнослужащих. Кроме того, уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 1442 беспилотные летательные аппараты и 172 единицы автомобильной техники.

Напомним, заместитель командира батальона беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга рассказал, как россияне готовят наступление и чего ждут.

Также вчера Россия применила ракеты по Львову. Мэр города Андрей Садовый сообщил подробности.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
