Потери РФ на фронте в январе превысили количество мобилизованных

В течение января Россия понесла около на 9 000 больше потерь на фронте в Украине. Это количество превышает число мобилизованных. Западные чиновники отмечают прогресс в стремлении ВСУ нанести больший ущерб на линии фронта.

Потери России на фронте в течение января

Чиновники отмечают, что российские оккупанты не смогли достичь значительных успехов в январе, даже несмотря на масштабные потери.

В декабре число погибших россиян достигло 35 тысяч, что почти вдвое превышает среднемесячный показатель 2025 года по данным НАТО.

А недавно глава Минобороны Украины Михаил Федоров очертил стратегию, которая предусматривает увеличение потерь России до 50 000 в месяц к лету. Вероятно, такой уровень сделает невозможным пополнение армии РФ без объявления новой волны открытой мобилизации.

"В декабре потери России примерно равнялись ежемесячному набору Москвы. Дефицит, с которым столкнулась Москва в январе, свидетельствует о том, что стратегия Украины, похоже, имела определенный успех, хотя еще предстоит увидеть, сможет ли Киев поддерживать недавнюю динамику", — говорят чиновники на условиях анонимности.

Западные союзники объясняют увеличение смертности оккупантов успешным применением украинскими войсками беспилотных систем.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация вдоль фронта остается сложной. При этом территориальные достижения России составили менее 1% площади Украины за последние три года. По словам Сырского, на фронте находится около 712 000 россиян.

Рост потерь российской армии ставит под сомнение нарратив Кремля, который часто подается как "неизбежная победа России в войне".

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация на всех направлениях фронта 12 февраля.

А в конце января в отчете CSIS отмечалось, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне около 1,2 миллиона человек.