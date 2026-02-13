РЛС Небо-У поразили Силы обороны — какие потери у оккупантов

Радиолокационный комплекс "Небо-У". Фото: росСМИ

Силы обороны Украины поразили радиолокационный комплекс россиян "Небо-У" и другие важные объекты врага. Стоимость одного такого РЛС составляет около 100 миллионов долларов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Генштабе ВСУ 13 февраля.

ВСУ поразили РЛС "Небо-У" россиян

В Генштабе рассказали, что в ночь на 13 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян на временно оккупированных территориях. Такие операции проводятся для снижения наступательного потенциала армии РФ.

Так, на ВОТ Запорожской области, в районах Сладководного и Любимовки, поражены сосредоточения живой силы врага. А в районах Токмака и Михайловки — пункты дислокации операторов БпЛА противника.

На временно оккупированной территории Донецкой области, возле Селидово, украинские военные ударили по складу материально-технических средств россиян.

Кроме того, вчера, в районе Евпатории (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".

Также, в районе Камышевахи (ВОТ Донецкой области) поражен район сосредоточения военной техники противника.

"Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", — отметили в Генштабе ВСУ.

Что такое РЛС "Небо-У"

РЛС "Небо-У" — это российская мобильная радиолокационная станция дальнего радиуса действия, предназначенная для обнаружения воздушных целей: самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также малозаметных объектов.

Это фактически "глаза" противовоздушной обороны, ведь комплекс "видит" цели на сотни километров, определяет дальность, азимут и высоту объекта, а также передает данные системам ПВО.

Стоимость одного такого комплекса составляет около 100 млн долларов.

Напомним, 12 февраля СБУ поразила Ухтинский нефтеперерабатывающий завод РФ. Он расположен в 1750 километрах от границы Украины.

А 10 февраля ВСУ поразили учебный центр подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов. Под ударом оказались и другие объекты врага на временно оккупированных территориях.