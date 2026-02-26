ЗСУ уразили радіолокаційні станції та командний пункт РФ — деталі ударів

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові уразили ворожу радіолокаційну станцію та інші обʼєкти російських окупантів. Удари здійснено по тимчасово окупованих територіях та Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у четвер, 26 лютого, передає Новини.LIVE.

Удари України по обʼєктах російських окупантів

У Генштабі наголосили, що з метою зниження наступального потенціалу Росії, Сили оборони України продовжують завдавати ефективного вогневого ураження по цілях противника.

У ніч проти 26 лютого українські воїни уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" та радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої. Внаслідок ударів зафіксовано ураження цілей.

"Напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області", — йдеться у повідомлення.

Крім того, завдано удару та є ураження командо-спостережного пункту Росії на території Брянської області.

Наразі втрати окупантів та масштаби руйнувань уточнюються.

Уточнення попередніх уражень

У Генштабі повідомили, що після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Самарській області 21 лютого підтверджено пошкодження:

електрознесолюючої установки;

двох установок стабілізації газового конденсату;

двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.

Крім того, підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 внаслідок ураження 20 лютого ракетного заводу у Воткінську.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи для обмеження потужностей воєнно-промислового комплексу російської агресора, знищення особового складу окупантів, їхніх пунктів управління, арсеналів та логістики та примусу противника до припинення агресивної війни проти України", — додали в Генштабі ЗСУ.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Удари ЗСУ по окупантах

Українські захисники уразили пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗВ БМ-21 "Град", а також техніку та райони зосередження живої сили російських окупантів.

А у ніч проти 21 лютого ЗСУ вдарили по важливих обʼєктах ВПК та логістики Росії крилатими ракетами FP-5 "Фламінго".

Згодом зʼявилися супутникові знімки, на яких видно наслідки ударів по Воткинському заводу в Удмуртії.