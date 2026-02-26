ЗСУ уразили радіолокаційні станції та командний пункт РФ — деталі ударів

Україна уразила РЛС та інші обʼєкти росіян — наслідки ударів
Українські військові уразили ворожу радіолокаційну станцію та інші обʼєкти російських окупантів. Удари здійснено по тимчасово окупованих територіях та Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у четвер, 26 лютого, передає Новини.LIVE.
Удари України по обʼєктах російських окупантів
У Генштабі наголосили, що з метою зниження наступального потенціалу Росії, Сили оборони України продовжують завдавати ефективного вогневого ураження по цілях противника.
У ніч проти 26 лютого українські воїни уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" та радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої. Внаслідок ударів зафіксовано ураження цілей.
"Напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області", — йдеться у повідомлення.
Крім того, завдано удару та є ураження командо-спостережного пункту Росії на території Брянської області.
Наразі втрати окупантів та масштаби руйнувань уточнюються.
Уточнення попередніх уражень
У Генштабі повідомили, що після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Самарській області 21 лютого підтверджено пошкодження:
- електрознесолюючої установки;
- двох установок стабілізації газового конденсату;
- двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.
Крім того, підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 внаслідок ураження 20 лютого ракетного заводу у Воткінську.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи для обмеження потужностей воєнно-промислового комплексу російської агресора, знищення особового складу окупантів, їхніх пунктів управління, арсеналів та логістики та примусу противника до припинення агресивної війни проти України", — додали в Генштабі ЗСУ.
Удари ЗСУ по окупантах
Українські захисники уразили пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗВ БМ-21 "Град", а також техніку та райони зосередження живої сили російських окупантів.
А у ніч проти 21 лютого ЗСУ вдарили по важливих обʼєктах ВПК та логістики Росії крилатими ракетами FP-5 "Фламінго".
Згодом зʼявилися супутникові знімки, на яких видно наслідки ударів по Воткинському заводу в Удмуртії.
