Удары ВСУ по оккупантах — поражены РЛС, склады и завод

ВСУ ударили по российскому РЛС и другим объектам — последствия
Украинские военные нанесли очередные удары по российским оккупантам. Они поразили радиолокационную станцию и другие важные объекты врага.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в четверг, 26 февраля, передает Новини.LIVE.
Удары Украины по объектам российских оккупантов
В Генштабе отметили, что с целью снижения наступательного потенциала России, Силы обороны Украины продолжают наносить эффективное огневое поражение по целям противника.
В ночь на 26 февраля украинские воины поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое. В результате ударов зафиксировано поражение целей.
"Накануне было нанесено прицельное поражение по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункта управления БпЛА в районе Полтавки (ВОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области", — говорится в сообщении.
Кроме того, нанесен удар и есть поражение командно-наблюдательного пункта России на территории Брянской области.
Сейчас потери оккупантов и масштабы разрушений уточняются.
Уточнение предварительных поражений
В Генштабе сообщили, что после поражения Нефтегорского ГПЗ в Самарской области 21 февраля подтверждено повреждение:
- электрообессоливающей установки;
- двух установок стабилизации газового конденсата;
- двух вертикальных резервуаров с последующей утечкой нефтепродуктов.
Кроме того, подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля ракетного завода в Воткинске.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры для ограничения мощностей военно-промышленного комплекса российского агрессора, уничтожения личного состава оккупантов, их пунктов управления, арсеналов и логистики и принуждения противника к прекращению агрессивной войны против Украины", — добавили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
Украинские защитники поразили пусковую установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗО БМ-21 "Град", а также технику и районы сосредоточения живой силы российских оккупантов.
А в ночь на 21 февраля ВСУ ударили по важным объектам ВПК и логистики России крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго".
Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видны последствия ударов по Воткинскому заводу в Удмуртии.
