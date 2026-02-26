Удары ВСУ по оккупантах — поражены РЛС, склады и завод

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли очередные удары по российским оккупантам. Они поразили радиолокационную станцию и другие важные объекты врага.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в четверг, 26 февраля, передает Новини.LIVE.

Удары Украины по объектам российских оккупантов

В Генштабе отметили, что с целью снижения наступательного потенциала России, Силы обороны Украины продолжают наносить эффективное огневое поражение по целям противника.

В ночь на 26 февраля украинские воины поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое. В результате ударов зафиксировано поражение целей.

"Накануне было нанесено прицельное поражение по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункта управления БпЛА в районе Полтавки (ВОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Кроме того, нанесен удар и есть поражение командно-наблюдательного пункта России на территории Брянской области.

Сейчас потери оккупантов и масштабы разрушений уточняются.

Уточнение предварительных поражений

В Генштабе сообщили, что после поражения Нефтегорского ГПЗ в Самарской области 21 февраля подтверждено повреждение:

электрообессоливающей установки;

двух установок стабилизации газового конденсата;

двух вертикальных резервуаров с последующей утечкой нефтепродуктов.

Кроме того, подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля ракетного завода в Воткинске.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры для ограничения мощностей военно-промышленного комплекса российского агрессора, уничтожения личного состава оккупантов, их пунктов управления, арсеналов и логистики и принуждения противника к прекращению агрессивной войны против Украины", — добавили в Генштабе ВСУ.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Удары ВСУ по оккупантам

Украинские защитники поразили пусковую установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗО БМ-21 "Град", а также технику и районы сосредоточения живой силы российских оккупантов.

А в ночь на 21 февраля ВСУ ударили по важным объектам ВПК и логистики России крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго".

Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видны последствия ударов по Воткинскому заводу в Удмуртии.