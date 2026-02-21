Удар по Воткинскому заводу в РФ — Генштаб ЗСУ подтвердил атаку "Фламинго"

Атака "Фламинго". Фото: коллаж Новости.LIVE

В ночь на 21 февраля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам военно-промышленного комплекса и логистики РФ. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили применение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" для поражения стратегических целей противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генштаба.

Реклама

Читайте также:

ВСУ нанесли удар "Фламинго" по Воткинскому заводу в РФ

По информации военных, подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ ударили по предприятию ВПК — "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар, результаты поражения уточняются.

"Воткинский завод" производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистические ракеты ЗМ-30 ("Булава") для подводных лодок проекта 955А "Борей-А", а также ракеты 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного комплекса "Кинжал".

Кроме того, по предварительным данным, поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который обеспечивает потребности российской оккупационной армии. На предприятии возник пожар, масштабы повреждений уточняются.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в Донецке и мастерская по производству и обслуживанию БпЛА в районе населенного пункта Новая Каракуба. В Пологах на ВОТ Запорожской области нанесен удар по складу материально-технических средств оккупантов.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба пока устанавливаются.

Удары "Фламинго" по территории РФ

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман, которая производит ракеты "Фламинго", 20 февраля обнародовал видео их запуска. Тем временем в российской Удмуртии заявили о зафиксированных попаданиях по предприятию, где изготавливают ракеты для комплекса "Искандер".

Отметим, это уже вторая атака "Фламинго" в течение месяца. 8 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области. В результате атаки зафиксировано повреждение важных объектов инфраструктуры полигона.