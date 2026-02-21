ЗСУ завдали удару "Фламінго" по Воткинському заводу в РФ — Генштаб

Атака "Фламінго". Фото: кадри із відео. Коллаж: Новини.LIVE

У ніч проти 21 лютого Сили оборони України завдали серії ударів по важливих об'єктах воєнно-промислового комплексу та логістики РФ. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили застосування крилатих ракет FP-5 "Фламінго" для ураження стратегічних цілей противника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Генштабу.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ завдали удару "Фламінго" по Воткинському заводу в РФ

За інформацією військових, підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ вдарили по підприємству ВПК — "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об'єкта зафіксовано пожежу, результати ураження уточнюються.

"Воткинський завод" виробляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичні ракети ЗМ-30 ("Булава") для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А", а також ракети 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" і 9-С-7760 для авіаційного комплексу "Кинжал".

Крім того, за попередніми даними, уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, який забезпечує потреби російської окупаційної армії. На підприємстві виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюються.

Також на тимчасово окупованій території Донецької області завдано удар по складу пально-мастильних матеріалів у Донецьку та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА в районі населеного пункту Нова Каракуба. У Пологах на ТОТ Запорізької області завдано удару по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків наразі встановлюються.

Удари "Фламінго" по території РФ

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман, яка виробляє ракети "Фламінго", 20 лютого оприлюднив відео їхнього запуску. Тим часом у російській Удмуртії заявили про зафіксовані влучання по підприємству, де виготовляють ракети для комплексу "Іскандер".

Зазначимо, це вже друга атака "Фламінго" протягом місяця. 8 лютого ЗСУ завдали ракетного удару по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження важливих об’єктів інфраструктури полігону.