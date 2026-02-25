Силы обороны поразили С-400 «Триумф», «Панцирь-С1» и БМ-21 «Град» в Крыму и Донецкой области.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные поразили военную технику и районы сосредоточения живой силы противника — пусковую установку С-400 "Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму и РСЗО БМ-21 "Град" в Донецкой области. Также нанесены удары по районам сосредоточения войск РФ в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Удары ВСУ по российским оккупантам

"В рамках последовательных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать силы и средства противника на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.

В ночь на 25 февраля воины поразили вражескую пусковую установку из состава ЗРК "С-400 Триумф", а также боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе населенного пункта Софиевка во временно оккупированном Крыму.

А в районе Миролюбовки на временно оккупированной части Донецкой области поражено РСЗО БМ-21 "Град".

Кроме того, украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы врага в районе Новогригорьевки (ВОТ Запорожской области) и Зугрэса (ВОТ Донецкой области).

Сейчас потери противника и масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по силам и средствам врага и районах сосредоточения личного состава российского агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия", — добавили в Генштабе ВСУ.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

