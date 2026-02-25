Видео
Україна
Видео

ВСУ поразили живую силу и технику противника — детали от Генштаба

ВСУ поразили живую силу и технику противника — детали от Генштаба

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 19:49
Силы обороны поразили С-400 «Триумф», «Панцирь-С1» и БМ-21 «Град» в Крыму и Донецкой области.
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные поразили военную технику и районы сосредоточения живой силы противника — пусковую установку С-400 "Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму и РСЗО БМ-21 "Град" в Донецкой области. Также нанесены удары по районам сосредоточения войск РФ в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Удары ВСУ по российским оккупантам

"В рамках последовательных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать силы и средства противника на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.

В ночь на 25 февраля воины поразили вражескую пусковую установку из состава ЗРК "С-400 Триумф", а также боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе населенного пункта Софиевка во временно оккупированном Крыму.

А в районе Миролюбовки на временно оккупированной части Донецкой области поражено РСЗО БМ-21 "Град".

Кроме того, украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы врага в районе Новогригорьевки (ВОТ Запорожской области) и Зугрэса (ВОТ Донецкой области).

Сейчас потери противника и масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по силам и средствам врага и районах сосредоточения личного состава российского агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия", — добавили в Генштабе ВСУ.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Удары ВСУ по оккупантам — последние новости

В ночь на 21 февраля украинские воины нанесли удары по ключевым объектам российского ВПК и логистики. Известно, что использовались также ракеты "Фламинго".

Впоследствии в сети показали спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки по российскому Воткинскому заводу.

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал удары ВСУ по территории России ракетами "Фламинго". Он отметил, что все они долетели до цели.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
