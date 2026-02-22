Видео
Україна
Атака "Фламинго" по заводу с "Искандерами" — какие последствие

Атака "Фламинго" по заводу с "Искандерами" — какие последствие

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 18:16
Атака Фламинго по Воткинскому заводу — какие последствия
Запуск "Фламинго". Фото: кадр из видео

В сети появились спутниковые снимки, которые фиксируют последствия атаки по Воткинскому заводу в Удмуртии. По данным OSINT-аналитиков, поражение пришлось на один из ключевых производственных цехов предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-проект "КиберБорошно".

Последствия удара "Фламинго" по Воткинскому заводу

На снимках видна брешь в кровле крыши ориентировочными размерами 30 на 24 метров. По оценкам аналитиков, эпицентр взрыва находился внутри здания, из-за чего внутренние помещения, вероятно, полностью выгорели.

Сообщается, что удар пришелся на гальвано-штамповочный цех. Именно там осуществляется штамповка и формовка металла, а также изготовление корпусных элементов ракетной техники.

ЗСУ завдали удару "Фламінго" по заводу в РФ
Последствия атаки "Фламинго" по Воткинскому заводу. Фото: t.me/kiber_boroshno

Эксперты отмечают, что вывод из строя такого подразделения может существенно повлиять на производственный цикл, ведь именно на этом этапе создается базовая конструкция корпусов и происходит подготовка к финальной сборке изделий.

Воткинский завод задействован в производстве межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", а также оперативно-тактических комплексов "Искандер" и авиационных ракет "Кинжал".

Атака "Фламинго" по территории РФ

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман, которая занимается производством ракет "Фламинго", 20 февраля опубликовал видео с моментом их запуска. В то же время в российской Удмуртии сообщили о зафиксированных попаданиях по предприятию, где изготавливают ракеты для комплекса "Искандер".

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили атаку и заявили, что для поражения стратегических объектов противника были применены крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Стоит заметить, что это уже вторая атака с применением "Фламинго" за последний месяц. В частности, 8 февраля украинские военные нанесли ракетный удар по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, где в результате атаки были повреждены важные объекты инфраструктуры.

россия атака ВПК производство оружия ракета Фламинго
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
