Атака по Воткинському заводу в РФ — наслідки удару Фламінго

Удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів" — відомо про наслідки
У мережі з'явилися супутникові знімки, які фіксують наслідки атаки по Воткинському заводу в Удмуртії. За даними OSINT-аналітиків, ураження припало на один із ключових виробничих цехів підприємства.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OSINT-проєкт "КіберБорошно".
Наслідки удару "Фламінго" по Воткинському заводу
На знімках видно пролом у покрівлі даху орієнтовними розмірами 30 на 24 метрів. За оцінками аналітиків, епіцентр вибуху перебував усередині будівлі, через що внутрішні приміщення, ймовірно, повністю вигоріли.
Повідомляється, що удар припав на гальвано-штамповочний цех. Саме там здійснюється штампування та формування металу, а також виготовлення корпусних елементів ракетної техніки.
Експерти наголошують, що виведення з ладу такого підрозділу може суттєво вплинути на виробничий цикл, адже саме на цьому етапі створюється базова конструкція корпусів і відбувається підготовка до фінального складання виробів.
Воткинський завод залучений до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", а також оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" і авіаційних ракет "Кинджал".
Атака "Фламінго" по території РФ
Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман, яка займається виробництвом ракет "Фламінго", 20 лютого опублікував відео з моментом їхнього запуску. Водночас у російській Удмуртії повідомили про зафіксовані влучання по підприємству, де виготовляють ракети для комплексу "Іскандер".
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили атаку і заявили, що для ураження стратегічних об'єктів противника були застосовані крилаті ракети FP-5 "Фламінго".
Варто зауважити, що це вже друга атака із застосуванням "Фламінго" за останній місяць. Зокрема, 8 лютого українські військові завдали ракетного удару по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, де внаслідок атаки було пошкоджено важливі об'єкти інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!