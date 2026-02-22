Відео
Удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів" — відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 18:16
Атака по Воткинському заводу в РФ — наслідки удару Фламінго
Запуск "Фламінго". Фото: кадр з відео

У мережі з'явилися супутникові знімки, які фіксують наслідки атаки по Воткинському заводу в Удмуртії. За даними OSINT-аналітиків, ураження припало на один із ключових виробничих цехів підприємства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OSINT-проєкт "КіберБорошно".

Читайте також:

Наслідки удару "Фламінго" по Воткинському заводу

На знімках видно пролом у покрівлі даху орієнтовними розмірами 30 на 24 метрів. За оцінками аналітиків, епіцентр вибуху перебував усередині будівлі, через що внутрішні приміщення, ймовірно, повністю вигоріли.

Повідомляється, що удар припав на гальвано-штамповочний цех. Саме там здійснюється штампування та формування металу, а також виготовлення корпусних елементів ракетної техніки.

Наслідки атаки "Фламінго" по Воткинському заводу. Фото: t.me/kiber_boroshno

Експерти наголошують, що виведення з ладу такого підрозділу може суттєво вплинути на виробничий цикл, адже саме на цьому етапі створюється базова конструкція корпусів і відбувається підготовка до фінального складання виробів.

Воткинський завод залучений до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", а також оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" і авіаційних ракет "Кинджал".

Атака "Фламінго" по території РФ

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман, яка займається виробництвом ракет "Фламінго", 20 лютого опублікував відео з моментом їхнього запуску. Водночас у російській Удмуртії повідомили про зафіксовані влучання по підприємству, де виготовляють ракети для комплексу "Іскандер".

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили атаку і заявили, що для ураження стратегічних об'єктів противника були застосовані крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Варто зауважити, що це вже друга атака із застосуванням "Фламінго" за останній місяць. Зокрема, 8 лютого українські військові завдали ракетного удару по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, де внаслідок атаки було пошкоджено важливі об'єкти інфраструктури.

росія атака ВПК виробництво зброї ракета Фламінго
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
