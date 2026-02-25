Сили оборони уразили С-400 «Триумф», «Панцир-С1» і БМ-21 «Град» у Криму та на Донеччині

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові уразили російську військову техніку та райони зосередження живої сили противника. Йдеться про пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1" та РСЗВ БМ-21 "Град".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у середу, 25 лютого, передає Новини.LIVE.

Удари ЗСУ по російських окупантах

"У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться у повідомленні.

У ніч проти 25 лютого воїни уразили ворожу пусокву установку зі складу ЗРК "С-400 Триумф", а також бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" у районі населеного пункту Софіївка в тимчасово окупованому Криму.

А у районі Миролюбівки на тимчасово окупованій частині Донеччини уражено РСЗВ БМ-21 "Град".

Крім того, українські сили завдали ударів по районах зосередження живої сили ворога у районі Новогригорівки (ТОТ Запорізької області) та Зугреса (ТОТ Донеччини).

Наразі втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по силах і засобах ворога та районах зосередження особового складу російського агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", — додали в Генштабі ЗСУ.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Удари ЗСУ по окупантах — останні новини

У ніч проти 21 лютого українські воїни завдали ударів по ключових обʼєктах російського ВПК та логістики. Відомо, що використовувалися також ракети "Фламінго".

Згодом у мережі показали супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки по російському Воткинському заводу.

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував удари ЗСУ по території Росії ракетами "Фламінго". Він наголосив, що всі вони долетіли до цілі.