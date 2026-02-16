Воїни ЗСУ дроном уразили піхоту та техніку РФ — відео

Військові ЗСУ дроном знищили піхоту та вантажівку РФ — відео
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Відтак, одним безпілотником воїни ЗСУ знищили групу окупантів та їхню вантажівку.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Третього армійського корпусу у понеділок, 16 лютого, інформує Новини.LIVE.
Воїни ЗСУ одним дроном знищили групу піхоти РФ
Нещодавно українські воїни одним дроном уразили групу піхоти РФ й вантажівку окупантів.
Відтак, FPV-дрони Третього армійського корпусу залетіли до ворожих піхотинців впритул і здійснили серію фатальних підривів.
"Гармата у вантажівці, окупанти на відкритій місцевості й в укриттях. Так виглядає мистецтво сучасної війни та робота пілотів Батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр", — зазначили у Третьому армійському корпусі.
Нещодавно ЗСУ атакували важливі об’єкти російських загарбників в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Також 14 лютого стало відомо, що ЗСУ атакували низку російських об'єктів в Криму.
Читайте Новини.LIVE!