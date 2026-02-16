Відео
Україна
Відео

Військові ЗСУ дроном знищили піхоту та вантажівку РФ — відео

Військові ЗСУ дроном знищили піхоту та вантажівку РФ — відео

Дата публікації: 16 лютого 2026 16:57
Воїни ЗСУ дроном уразили піхоту та техніку РФ — відео
ЗСУ атакують російську техніку. Фото: кадр з відео

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Відтак, одним безпілотником воїни ЗСУ знищили групу окупантів та їхню вантажівку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Третього армійського корпусу у понеділок, 16 лютого, інформує Новини.LIVE.

Воїни ЗСУ одним дроном знищили групу піхоти РФ

Нещодавно українські воїни одним дроном уразили групу піхоти РФ й вантажівку окупантів.

Відтак, FPV-дрони Третього армійського корпусу залетіли до ворожих піхотинців впритул і здійснили серію фатальних підривів.

"Гармата у вантажівці, окупанти на відкритій місцевості й в укриттях. Так виглядає мистецтво сучасної війни та робота пілотів Батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр", — зазначили у Третьому армійському корпусі.

Нещодавно ЗСУ атакували важливі об’єкти російських загарбників в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Також 14 лютого стало відомо, що ЗСУ атакували низку російських об'єктів в Криму.

ЗСУ війна в Україні атака втрати окупантів українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
