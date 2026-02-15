Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сили оборони уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ

Сили оборони уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:15
ЗСУ завдали удару по Таманьнефтегаз — що відомо
Пожежа на нафтобазі у травні. Ілюстративне фото: росЗМІ

Військові України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах у тилу держави-агресора. Ці дії спрямовані на послаблення військового та економічного потенціалу Росії.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ уразили нафтобазу РФ

Підрозділи Сил оборони України здійснили ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз". Об'єкт розташований у районі селища Волна Краснодарського краю РФ.

За підтвердженою інформацією, на території терміналу зафіксовано пожежу. Наразі уточнюються масштаби руйнувань і можливі збитки.

Крім того, як стало відомо, ЗСУ завдали удару по системі ППО ворога у тимчасово окупованому Криму.

А також днями українські військові атакували низку важливих об'єктів на ТОТ — зруйновано десантний катер, радіолокаційна станція, вузол зв’язку та склад боєприпасів.

росія Генштаб ЗСУ атака Сили оборони України нафтобаза
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації