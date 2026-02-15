ЗСУ завдали удару по Таманьнефтегаз — що відомо

Сили оборони уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ
Військові України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах у тилу держави-агресора. Ці дії спрямовані на послаблення військового та економічного потенціалу Росії.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
ЗСУ уразили нафтобазу РФ
Підрозділи Сил оборони України здійснили ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз". Об'єкт розташований у районі селища Волна Краснодарського краю РФ.
За підтвердженою інформацією, на території терміналу зафіксовано пожежу. Наразі уточнюються масштаби руйнувань і можливі збитки.
Крім того, як стало відомо, ЗСУ завдали удару по системі ППО ворога у тимчасово окупованому Криму.
А також днями українські військові атакували низку важливих об'єктів на ТОТ — зруйновано десантний катер, радіолокаційна станція, вузол зв’язку та склад боєприпасів.
