Україна
Силы обороны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ

Силы обороны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ

Дата публикации 15 февраля 2026 15:15
ВСУ нанесли удар по Таманьнефтегазу - что известно
Пожар на нефтебазе в мае. Иллюстративное фото: росСМИ

Военные Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам в тылу государства-агрессора. Эти действия направлены на ослабление военного и экономического потенциала России.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

ВСУ поразили нефтебазу РФ

Подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз". Объект расположен в районе поселка Волна Краснодарского края РФ.

По подтвержденной информации, на территории терминала зафиксирован пожар. В настоящее время уточняются масштабы разрушений и возможный ущерб.

Кроме того, как стало известно, ВСУ нанесли удар по системе ПВО врага во временно оккупированном Крыму.

А также на днях украинские военные атаковали ряд важных объектов на ВОТ — разрушены десантный катер, радиолокационная станция, узел связи и склад боеприпасов.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
