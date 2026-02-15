ВСУ нанесли удар по Таманьнефтегазу - что известно

Силы обороны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ
Военные Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам в тылу государства-агрессора. Эти действия направлены на ослабление военного и экономического потенциала России.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
ВСУ поразили нефтебазу РФ
Подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз". Объект расположен в районе поселка Волна Краснодарского края РФ.
По подтвержденной информации, на территории терминала зафиксирован пожар. В настоящее время уточняются масштабы разрушений и возможный ущерб.
Кроме того, как стало известно, ВСУ нанесли удар по системе ПВО врага во временно оккупированном Крыму.
А также на днях украинские военные атаковали ряд важных объектов на ВОТ — разрушены десантный катер, радиолокационная станция, узел связи и склад боеприпасов.
