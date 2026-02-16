Воины ВСУ дроном поразили пехоту и технику РФ — видео

ВСУ атакуют российскую технику. Фото: кадр из видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, одним беспилотником воины ВСУ уничтожили группу оккупантов и их грузовик.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Третьего армейского корпуса в понедельник, 16 февраля, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Воины ВСУ одним дроном уничтожили группу пехоты РФ

Недавно украинские воины одним дроном поразили группу пехоты РФ и грузовик оккупантов.

Следовательно, FPV-дроны Третьего армейского корпуса залетели к вражеским пехотинцам вплотную и осуществили серию роковых подрывов.

"Пушка в грузовике, оккупанты на открытой местности и в укрытиях. Так выглядит искусство современной войны и работа пилотов Батальона беспилотных систем 63-й ОМБр", — отметили в Третьем армейском корпусе.

Недавно ВСУ атаковали важные объекты российских захватчиков в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Также 14 февраля стало известно, что ВСУ атаковали ряд российских объектов в Крыму.