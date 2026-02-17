Прикордонники показали знищення російських штурмовиків на Лиманському напрямку

Ліквідація російських окупантів. Фото: кадр з відео

Прикордонники показали, як ліквідовують російських штурмовиків. Окупантів знищували на Лиманському напрямку фронту.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Ліквідація російських штурмовиків на Лиманському напрямку

Прикордонники-пілоти "Фенікса" ліквідовували російських штурмовиків:

FPV-дронами;

"Мавіками";

Важкими бомберами.

Російський окупант. Фото: кадр з відео

Ліквідація російського штурмовика. Фото: кадр з відео

На кадрах можна побачити ефектні удари по противнику на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, прикордонники показали, як знищили САУ та автівки росіян на Південно-Слобожанському напрямку.

Крім того, у Третьому армійського корпусу показали, як одним дроном знищили групу окупантів та їхню вантажівку.