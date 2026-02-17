Прикордонники показали знищення російських штурмовиків на Лиманському напрямку

У ДПСУ показали, як ліквідовують російських штурмовиків
Дата публікації: 17 лютого 2026 12:49
Ліквідація російських окупантів. Фото: кадр з відео
Прикордонники показали, як ліквідовують російських штурмовиків. Окупантів знищували на Лиманському напрямку фронту.
Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.
Ліквідація російських штурмовиків на Лиманському напрямку
Прикордонники-пілоти "Фенікса" ліквідовували російських штурмовиків:
- FPV-дронами;
- "Мавіками";
- Важкими бомберами.
На кадрах можна побачити ефектні удари по противнику на Лиманському напрямку.
Нагадаємо, прикордонники показали, як знищили САУ та автівки росіян на Південно-Слобожанському напрямку.
Крім того, у Третьому армійського корпусу показали, як одним дроном знищили групу окупантів та їхню вантажівку.
