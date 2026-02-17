Відео
Головна Армія У ДПСУ показали, як ліквідовують російських штурмовиків

У ДПСУ показали, як ліквідовують російських штурмовиків

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 12:49
Прикордонники показали знищення російських штурмовиків на Лиманському напрямку
Ліквідація російських окупантів. Фото: кадр з відео

Прикордонники показали, як ліквідовують російських штурмовиків. Окупантів знищували на Лиманському напрямку фронту.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Ліквідація російських штурмовиків на Лиманському напрямку

Прикордонники-пілоти "Фенікса" ліквідовували російських штурмовиків:

  • FPV-дронами;
  • "Мавіками";
  • Важкими бомберами.
Ліквідація російських окупантів на Лиманському напрямку
Російський окупант. Фото: кадр з відео
Знищення російських штурмовиків
Ліквідація російського штурмовика. Фото: кадр з відео

На кадрах можна побачити ефектні удари по противнику на Лиманському напрямку. 

Нагадаємо, прикордонники показали, як знищили САУ та автівки росіян на Південно-Слобожанському напрямку.

Крім того, у Третьому армійського корпусу показали, як одним дроном знищили групу окупантів та їхню вантажівку.

війна прикордонники Донецька область окупанти ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
