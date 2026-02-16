ЗСУ вдарили по російських об'єктах — уражено пункти управління та зв'язку на ТОТ

Українські військові. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують знищувати важливі об'єкти ворога. ЗСУ вдарили по районах зосередження живої сили противника, вузлу зв'язку та пункту управління БпЛА.

Про це повідомили у Генштабі 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Удари по російських об'єктах на ТОТ

У ніч проти 16 лютого ЗСУ завдали удару по місці зосередження живої сили противника у населеному пункті Калинівка, що на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", — додають у Генштабі.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Крім того, 15 лютого Сили оборони уразили вузол зв'язку росіян. Це сталося у районі Новопавлівки у Донецькій області.

Поблизу Березового, що у Дніпропетровській області, українські воїни також атакували місце зосередження живої сили РФ. А у районі населеного пункту Затишок Донецької області було уражено пункт управління БпЛА окупантів.

