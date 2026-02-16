Відео
Головна Армія ЗСУ уразили об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях

ЗСУ уразили об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:53
ЗСУ вдарили по російських об'єктах — уражено пункти управління та зв'язку на ТОТ
Українські військові. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують знищувати важливі об'єкти ворога. ЗСУ вдарили по районах зосередження живої сили противника, вузлу зв'язку та пункту управління БпЛА.

Про це повідомили у Генштабі 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Удари по російських об'єктах на ТОТ

У ніч проти 16 лютого ЗСУ завдали удару по місці зосередження живої сили противника у населеному пункті Калинівка, що на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", — додають у Генштабі.

Удари ЗСУ по російських об'єктах
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Крім того, 15 лютого Сили оборони уразили вузол зв'язку росіян. Це сталося у районі Новопавлівки у Донецькій області.

Поблизу Березового, що у Дніпропетровській області, українські воїни також атакували місце зосередження живої сили РФ. А у районі населеного пункту Затишок Донецької області було уражено пункт управління БпЛА окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники бригади "Форпост" знищили САУ та машини росіян.

Також ми розповідали про те, що українські військові вдарили по нафтовому терміналі у Краснодарському краї РФ.

ЗСУ росіяни обстріли війна ТОТ
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
