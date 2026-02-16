ВСУ ударили по российским объектам — поражены пункты управления и связи на ВОТ

Украинские военные. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают уничтожать важные объекты врага. ВСУ ударили по районам сосредоточения живой силы противника, узлу связи и пункту управления БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе 16 февраля, передает Новини.LIVE.

Удары по российским объектам на ВОТ

В ночь на 16 февраля ВСУ нанесли удар по месту сосредоточения живой силы противника в населенном пункте Калиновка, что на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — добавляют в Генштабе.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Кроме того, 15 февраля Силы обороны поразили узел связи россиян. Это произошло в районе Новопавловки в Донецкой области.

Вблизи Березового, что в Днепропетровской области, украинские воины также атаковали место сосредоточения живой силы РФ. А в районе населенного пункта Уют Донецкой области был поражен пункт управления БпЛА оккупантов.

