Україна
Главная Армия ВСУ поразили объекты РФ на временно оккупированных территориях

ВСУ поразили объекты РФ на временно оккупированных территориях

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 14:53
ВСУ ударили по российским объектам — поражены пункты управления и связи на ВОТ
Украинские военные. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают уничтожать важные объекты врага. ВСУ ударили по районам сосредоточения живой силы противника, узлу связи и пункту управления БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе 16 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Удары по российским объектам на ВОТ

В ночь на 16 февраля ВСУ нанесли удар по месту сосредоточения живой силы противника в населенном пункте Калиновка, что на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — добавляют в Генштабе.

Удари ЗСУ по російських об'єктах
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Кроме того, 15 февраля Силы обороны поразили узел связи россиян. Это произошло в районе Новопавловки в Донецкой области.

Вблизи Березового, что в Днепропетровской области, украинские воины также атаковали место сосредоточения живой силы РФ. А в районе населенного пункта Уют Донецкой области был поражен пункт управления БпЛА оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники бригады "Форпост" уничтожили САУ и машины россиян.

Также мы рассказывали о том, что украинские военные ударили по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ.

ВСУ россияне обстрелы ВОТ
Автор:
Ольга Антоновская
Автор:
Ольга Антоновская
