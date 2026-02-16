На Южно-Слобожанском направлении сожгли российский автопарк

Российские солдаты убегают из машины. Фото: кадр из видео

Пограничники бригады "Форпост" ежедневно применяют беспилотник "Vampire" для ударов по вражеским позициям на Волчанском направлении. Сбросы ложатся по посадкам и лесополосам, где пытаются спрятаться российские военные.

Видеокадрами эффектных атак по россиянам поделились в ГПСУ, информирует Новини.LIVE.

ВСУ успешно истребляют технику россиян

Отдельно на Южно-Слобожанском направлении бойцы этой же бригады отработали по технике противника.

Машина россиян на боевой позиции. Фото: кадр из видео

В результате уничтожили самоходную артиллерийскую установку, а также грузовики и легковые автомобили из вражеского автопарка.

На видеокадрах видно, как россияне иногда пытаются спрятать технику в гуще деревьев и маскируют ее краской. Однако, военнослужащие ВСУ находят и уничтожают российскую технику.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, какая ситуация на фронте и где россияне готовят новое наступление.

