На Южно-Слобожанском направлении сожгли российский автопарк

Пограничники "Форпоста" уничтожили САУ и машины россиян — видео
Пограничники бригады "Форпост" ежедневно применяют беспилотник "Vampire" для ударов по вражеским позициям на Волчанском направлении. Сбросы ложатся по посадкам и лесополосам, где пытаются спрятаться российские военные.
Видеокадрами эффектных атак по россиянам поделились в ГПСУ, информирует Новини.LIVE.
ВСУ успешно истребляют технику россиян
Отдельно на Южно-Слобожанском направлении бойцы этой же бригады отработали по технике противника.
В результате уничтожили самоходную артиллерийскую установку, а также грузовики и легковые автомобили из вражеского автопарка.
На видеокадрах видно, как россияне иногда пытаются спрятать технику в гуще деревьев и маскируют ее краской. Однако, военнослужащие ВСУ находят и уничтожают российскую технику.
