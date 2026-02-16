На Південно-Слобожанському напрямку спалили російський автопарк

Російські солдати тікають з машини. Фото: кадр з відео

Прикордонники бригади "Форпост" щоденно застосовують безпілотник "Vampire" для ударів по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку. Скиди лягають по посадках і лісосмугах, де намагаються сховатися російські військові.

Відеокадрами ефектних атак по росіянам поділилися в ДПСУ, інформує Новини.LIVE.

ЗСУ успішно винищують техніку росіян

Окремо на Південно-Слобожанському напрямку бійці цієї ж бригади відпрацювали по техніці противника.

Автівка росіян на бойовій позиції. Фото: кадр з відео

У результаті знищили самохідну артилерійську установку, а також вантажівки й легкові автівки з ворожого автопарку.

На відеокадрах видно, як росіяни інколи намагаються заховати техніку в гущі дерев та маскують її фарбою. Проте, військовослужбовці ЗСУ знаходять та знищують російську техніку.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомили, яка ситуація на фронті та де росіяни готують новий наступ.

Також в ПС ЗСУ оприлюднили статистику збитих дронів у ніч проти 16 лютого.