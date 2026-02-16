На Південно-Слобожанському напрямку спалили російський автопарк

Прикордонники "Форпосту" знищили САУ та автівки росіян — відео
Прикордонники бригади "Форпост" щоденно застосовують безпілотник "Vampire" для ударів по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку. Скиди лягають по посадках і лісосмугах, де намагаються сховатися російські військові.
Відеокадрами ефектних атак по росіянам поділилися в ДПСУ, інформує Новини.LIVE.
ЗСУ успішно винищують техніку росіян
Окремо на Південно-Слобожанському напрямку бійці цієї ж бригади відпрацювали по техніці противника.
У результаті знищили самохідну артилерійську установку, а також вантажівки й легкові автівки з ворожого автопарку.
На відеокадрах видно, як росіяни інколи намагаються заховати техніку в гущі дерев та маскують її фарбою. Проте, військовослужбовці ЗСУ знаходять та знищують російську техніку.
