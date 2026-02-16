Відео
Головна Армія Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА — скільки цілей збила ППО

Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 11:23
Атака РФ по Україні в ніч проти 16 лютого — як працювала ППО
Повітряні сили ЗСУ. Фото: facebook.com/kpszsu

В ніч проти 16 лютого здійснив комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Повітряний напад відбивали сили протиповітряної оборони та підрозділи Сил оборони.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Як працювала ППО під час атаки ворога

Ворог випустив чотири протикорабельні ракети "Циркон" із тимчасово окупованого Криму, балістичну ракету "Іскандер-М" із Брянської області, керовану авіаційну ракету Х-31П із ТОТ Запорізької області, а також 62 ударні БпЛА типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших. Пуски дронів здійснювалися з напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Близько 40 із них становили "шахеди".

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила дві ракети "Циркон" та 52 ворожі безпілотники різних типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях. Інформація щодо трьох ракет уточнюється.

Атак РФ по Україні
Результат роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Атака триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Зазначимо, армія РФ завдала ударів по Сумській області — відомо про поранених та руйнування.

А також росіяни 668 разів атакували Запорізьку область протягом доби.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
