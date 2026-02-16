Атака РФ по Украине в ночь на 16 февраля — как работала ПВО

Воздушные силы ВСУ. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 16 февраля совершил комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. Воздушное нападение отражали силы противовоздушной обороны и подразделения Сил обороны.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Как работала ПВО во время атаки врага

Враг выпустил четыре противокорабельные ракеты "Циркон" с временно оккупированного Крыма, баллистическую ракету "Искандер-М" из Брянской области, управляемую авиационную ракету Х-31П с ВОТ Запорожской области, а также 62 ударных БпЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. Пуски дронов осуществлялись с направлений Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Около 40 из них составляли "шахеды".

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила две ракеты "Циркон" и 52 вражеских беспилотника различных типов.

Зафиксировано попадание одной ракеты и девяти ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях. Информация о трех ракетах уточняется.

Результат работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

Атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Отметим, армия РФ нанесла удары по Сумской области — известно о раненых и разрушениях.

А также россияне 668 раз атаковали Запорожскую область в течение суток.