Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ нанесла удары по Сумской области — есть раненые и разрушения

РФ нанесла удары по Сумской области — есть раненые и разрушения

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 09:13
Обстрелы Сумщины 15-16 февраля — три человека получили ранения
Последствия атаки РФ по Сумской области. Фото: Нацполиция

Российские войска продолжают обстреливать приграничные громады Сумской области. За минувшие сутки ранения получили три человека, зафиксированы многочисленные разрушения жилья и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Реклама
Читайте также:

Оккупанты обстреливают Сумскую область

В течение суток войска РФ атаковали 33 населенных пункта Сумская область в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах. На местах ударов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые фиксировали последствия атак и собирали доказательства военных преступлений.

Обстріл Сумщини 15 лютого
Последствия атаки РФ. Фото: Нацполиция

В Сумской городской общине ранен один человек. Повреждены окна в детской больнице, еще одном медицинском учреждении, частной клинике и многоквартирном доме.

В Великописаревской громаде также ранен человек, поврежден легковой автомобиль и частные домовладения. В Чернеччинской громаде в результате обстрелов ранения получил один человек, повреждены пять частных домов и хозяйственная постройка.

Наслідки атаки РФ на Сумщину
Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

В Новослободской и Поповской громадах зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Кроме того, в Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Дружбовской, Буринской, Белопольской и Зноб-Новгородской громадах повреждены жилые дома и транспортные средства.

Напомним, войска РФ ударили дроном по медучреждению в Сумах.

Кроме того, мы сообщали, вечером российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Сумы Сумская область обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации