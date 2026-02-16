Обстрелы Сумщины 15-16 февраля — три человека получили ранения

Последствия атаки РФ по Сумской области. Фото: Нацполиция

Российские войска продолжают обстреливать приграничные громады Сумской области. За минувшие сутки ранения получили три человека, зафиксированы многочисленные разрушения жилья и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Оккупанты обстреливают Сумскую область

В течение суток войска РФ атаковали 33 населенных пункта Сумская область в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах. На местах ударов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые фиксировали последствия атак и собирали доказательства военных преступлений.

Последствия атаки РФ. Фото: Нацполиция

В Сумской городской общине ранен один человек. Повреждены окна в детской больнице, еще одном медицинском учреждении, частной клинике и многоквартирном доме.

В Великописаревской громаде также ранен человек, поврежден легковой автомобиль и частные домовладения. В Чернеччинской громаде в результате обстрелов ранения получил один человек, повреждены пять частных домов и хозяйственная постройка.

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

В Новослободской и Поповской громадах зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Кроме того, в Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Дружбовской, Буринской, Белопольской и Зноб-Новгородской громадах повреждены жилые дома и транспортные средства.

Напомним, войска РФ ударили дроном по медучреждению в Сумах.

Кроме того, мы сообщали, вечером российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.