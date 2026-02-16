Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Армія РФ завдала ударів по Сумщині — є поранені та руйнування

Армія РФ завдала ударів по Сумщині — є поранені та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 09:13
Обстріли Сумщини 15-16 лютого — троє людей отримали поранення
Наслідки атаки РФ по Сумщині. Фото: Нацполіція

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області. За минулу добу поранення отримали троє людей, зафіксовано численні руйнування житла та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію.

Реклама
Читайте також:

Окупанти обстрілюють Сумщину

Протягом доби війська РФ атакували 33 населені пункти Сумська область у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які фіксували наслідки атак і збирали докази воєнних злочинів.

Обстріл Сумщини 15 лютого
Наслідки атаки РФ. Фото: Нацполіція

У Сумській міській громаді поранено одну людину. Пошкоджено вікна у дитячій лікарні, ще одному медичному закладі, приватній клініці та багатоквартирному будинку.

У Великописарівській громаді також поранено людину, пошкоджено легковий автомобіль і приватні домоволодіння. У Чернеччинській громаді внаслідок обстрілів поранення отримала одна особа, пошкоджено п'ять приватних будинків і господарську споруду.

Наслідки атаки РФ на Сумщину
Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція

У Новослобідській та Попівській громадах зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури. Крім того, у Краснопільській, Есманській, Шалигінській, Дружбівській, Буринській, Білопільській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджено житлові будинки й транспортні засоби.

Нагадаємо, війська РФ вдарили дроном по медзакладу в Сумах.

Крім того, ми повідомляли, ввечері російські окупанти завдали удару по Запоріжжю.

Суми Сумська область обстріли війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації