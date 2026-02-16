Обстріли Сумщини 15-16 лютого — троє людей отримали поранення

Наслідки атаки РФ по Сумщині. Фото: Нацполіція

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області. За минулу добу поранення отримали троє людей, зафіксовано численні руйнування житла та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію.

Окупанти обстрілюють Сумщину

Протягом доби війська РФ атакували 33 населені пункти Сумська область у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які фіксували наслідки атак і збирали докази воєнних злочинів.

У Сумській міській громаді поранено одну людину. Пошкоджено вікна у дитячій лікарні, ще одному медичному закладі, приватній клініці та багатоквартирному будинку.

У Великописарівській громаді також поранено людину, пошкоджено легковий автомобіль і приватні домоволодіння. У Чернеччинській громаді внаслідок обстрілів поранення отримала одна особа, пошкоджено п'ять приватних будинків і господарську споруду.

У Новослобідській та Попівській громадах зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури. Крім того, у Краснопільській, Есманській, Шалигінській, Дружбівській, Буринській, Білопільській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджено житлові будинки й транспортні засоби.

Нагадаємо, війська РФ вдарили дроном по медзакладу в Сумах.

Крім того, ми повідомляли, ввечері російські окупанти завдали удару по Запоріжжю.