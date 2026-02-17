Пограничники показали уничтожение российских штурмовиков на Лиманском направлении

Ликвидация российских оккупантов. Фото: кадр из видео

Пограничники показали, как ликвидируют российских штурмовиков. Оккупантов уничтожали на Лиманском направлении фронта.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Ликвидация российских штурмовиков на Лиманском направлении

Пограничники-пилоты "Феникса" ликвидировали российских штурмовиков:

FPV-дронами;

"Мавиками";

тяжелыми бомберами.

Российский оккупант. Фото: кадр из видео

Ликвидация российского штурмовика. Фото: кадр из видео

На кадрах можно увидеть эффектные удары по противнику на Лиманском направлении.

Напомним, пограничники показали, как уничтожили САУ и машины россиян на Южно-Слобожанском направлении.

Кроме того, в Третьем армейском корпусе показали, как одним дроном уничтожили группу оккупантов и их грузовик.