Пограничники показали уничтожение российских штурмовиков на Лиманском направлении

В ГПСУ показали, как ликвидируют российских штурмовиков
Дата публикации 17 февраля 2026 12:49
Ликвидация российских оккупантов. Фото: кадр из видео
Пограничники показали, как ликвидируют российских штурмовиков. Оккупантов уничтожали на Лиманском направлении фронта.
Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.
Ликвидация российских штурмовиков на Лиманском направлении
Пограничники-пилоты "Феникса" ликвидировали российских штурмовиков:
- FPV-дронами;
- "Мавиками";
- тяжелыми бомберами.
На кадрах можно увидеть эффектные удары по противнику на Лиманском направлении.
Напомним, пограничники показали, как уничтожили САУ и машины россиян на Южно-Слобожанском направлении.
Кроме того, в Третьем армейском корпусе показали, как одним дроном уничтожили группу оккупантов и их грузовик.
