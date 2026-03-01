Видео
Главная Армия Силы обороны поразили российские радиолокационные станции С-300 — детали

Силы обороны поразили российские радиолокационные станции С-300 — детали

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:47
Сили обороны поразили российские РЛС С-300 1 марта — детали от Генштаба
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео

Украинские военные в ночь на 1 марта нанесли удар по радиолокационной станции С-300 и логистическим объектам ВОГР. Кроме того, Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы врага. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Удар по оккупантам 1 марта

В Генштабе рассказали, что Силы обороны нанесли удар по важным военным целям россиян, чтобы снизить их боевой потенциал. Так, этой ночью защитники поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш и радиолокационную станцию С-300В4 вблизи Новокрасновки (временно оккупированная территория Донецкой области).

Кроме того, украинские военные ударили по складу боеприпасов покупантов в Ялте и по сосредоточению живой силы у Молодого Шахтера (ВОТ Донецкой области).

В то же время в Запорожье поражен склад горюче-смазочных материалов в Пришибе, ремонтное подразделение оккупантов в Богатовке и районы сосредоточения личного состава в Дунаевке и Полтавке.

Также 28 февраля украинские военные поразили пункты управления БпЛА в Белгородской области РФ и вблизи Родинского Донецкой области, а также цели в районах Степногорска и Успеновки.

Под прицелом Сил обороны оказался также район сосредоточения живой силы врага в Степногорске и пункт управления БпЛА в Успеновке (временно оккупированные территории Запорожской области).

"Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно поражать силы и средства российского агрессора до полного прекращения его вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Удары Сил обороны по россиянам

Силы обороны 25 февраля поразили технику оккупантов и живую силу россиян. Речь идет о пусковой установке ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1" и РСЗО БМ-21 "Град".

В то же время Александр Сырский заявил, что Россия впервые с начала полномасштабной войны не способна мобилизовать такое количество людей, которое нужно, чтобы перекрыть потери на фронте.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине фронт потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
