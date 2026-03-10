ЗСУ успішно атакували важливі об'єкти Росії 10 березня

Пожежа на об'єктах РФ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові успішно атакували низку важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено пункт управління БпЛА та артилерію ворога.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок, 10 березня.

Реклама

Читайте також:

Воїни ЗСУ завдали ударів по низці важливих об'єктів РФ

За даними Генштабу, у ніч проти 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російських загарбників.

Відтак, українські ударні дрони успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Крім того, уражено пункт управління ударними БпЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський розповів про результати роботи українських військових у лютому. Він зазначив, що воїнам ЗСУ вдається діставати ворога також і на його території. Відтак, засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей.

Нагадаємо, 4 березня українські військові завдали ударів по кількох важливих об’єктах російських окупантів. Під атаками ЗСУ опинилися склади, логістичні центри та місця скупчення особового складу противника.

Також у ніч на 2 березня Служба безпеки України атакувала порт "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. У результаті удару російські кораблі зазнали серйозних пошкоджень.