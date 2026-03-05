Сили оборони завдали удару по логістиці та особовому складу РФ — деталі

Боєць Сил оборони. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 4 березня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів російських військ. Під атаками опинилися склади, логістичні об'єкти та місця зосередження особового складу противника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Знищено важливі об'єкти ворога на ТОТ

За інформацією Сил оборони України, у межах операції зі зниження наступального потенціалу російської армії було уражено склад боєприпасів поблизу Нижньої Кринки на тимчасово окупованій території Донеччини. Також удар завдали по складу матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового.

Крім того, українські військові знищили наземний ретранслятор пункту управління ударними безпілотниками типу "Герань/Гербера" в районі Чорноморського на тимчасово окупованій території Криму.

Окремо підрозділи Сил оборони завдали ударів по місцях скупчення живої сили російських військ в околицях Березового на Дніпропетровщині та поблизу Покровська на Донеччині.

Наразі втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. У Силах оборони наголошують, що й надалі системно здійснюватимуть удари, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російської армії.

Атаки Сил оборони по об'єктам РФ

Служба безпеки України в ніч проти 2 березня здійснила атаку на порт "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії. Унаслідок удару пошкоджень зазнали ворожі кораблі, також повідомляється про загиблих і поранених серед російських моряків.

Крім того, у ніч проти 1 березня Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах російської армії. Під атакою опинилися радіолокаційні станції комплексів С-300, логістичні об'єкти та райони зосередження особового складу окупантів як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Українські військові також уразили низку зразків російської техніки, зокрема пускову установку зенітного ракетного комплексу "С-400 Триумф", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".