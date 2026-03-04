Відео
Головна Армія Атака на порт "Новоросійськ" — в СБУ розкрили наслідки

Атака на порт "Новоросійськ" — в СБУ розкрили наслідки

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 17:32
Порт Новоросійськ — кораблі РФ зазнали пошкоджень
Вибух в порту. Фото ілюстративне: кадр з відео

Служба безпеки України у ніч проти 2 березня атакували порт "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Внаслідок цього ворожі короблі отримали пошкоджень та є жертви серед моряків.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на джерела в СБУ. 

Читайте також:

Наслідки атаки на порт "Новоросійськ"

Як відомо, в результаті атаки на російський порт уражений морський тральщик "Валентін Пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов". Крім того, ліквідовано трьох російських моряків, а ще 14 — отримали поранення. 
  
В СБУ нагадали, що під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс". Пожежа в порту тривала всю ніч.  
 
"СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці — у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує "захищених зон". Поки росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно — ні на морі, ні на суші, ні в тилу", — повідомило джерело. 

Атаки Сил оборони на Росію

Українські військові у ніч проти 2 березня вдарили по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Пошкоджень зазнала важлива для ворога техніка. 

А 1 березня ЗСУ уразили російські РЛС та логістику окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Загарбники втратили зенітний ракетний комплекс С-300 та радіолокаційну станцію С-300В4. 

А в останні дні лютого Сили оборони уразили ворожу пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1" та РСЗВ БМ-21 "Град". Крім того, українські сили завдали ударів по районах зосередження живої сили ворога.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
