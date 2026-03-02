СБУ атакувала російський порт — уражено кораблі, ЗРГК та радар

Вибух в порту. Фото ілюстративне: кадр з відео

Служба безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони знову атакувала Росію. Цього разу було уражено порт "Новоросійськ".

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у Службі безпеки України в понеділок, 2 березня.

Реклама

Читайте також:

Атака на російський порт

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом з іншими складовими Сил оборони влаштували "бавовну" на військових і нафтових об'єктах порту "Новоросійськ". Вони залучені у війну проти України. З ночі в порту палає масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, дрони СБУ уразили:

⁠військові кораблі;

⁠радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит";

⁠ЗРГК "Панцир-С2";

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

Термінал, який уразили дрони, є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

"СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по Росії

Нещодавно Служба безпеки України також вдарила по важливому вузлі транспортування російської нафти. Йдеться про НПС "Калейкіно" в Татарстані.

Крім того, дрони СБУ уразили Ухтинський нафтопереробний завод. Він розташований за 1750 кілометрів від кордону України.