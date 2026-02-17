Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія СБУ вдруге уразила нафтовий термінал на території Росії

СБУ вдруге уразила нафтовий термінал на території Росії

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 15:03
Удар по нафтовому терміналі в Росії — СБУ вдруге атакували об'єкт
Працівник СБУ. Фото ілюстративне: Facebook/SecurSerUkraine

СБУ знову уразила нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Важливий об'єкт ворога атакували безпілотниками.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на власні джерела у Службі безпеки України у вівторок, 17 лютого.

Реклама
Читайте також:

Черговий удар по нафтовому терміналі РФ

Як повідомили в СБУ, дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз". Через атаку БпЛА сталася пожежа на нафтоперевалочному комплексі.

Порт, який уразили дрони СБУ, є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Він забезпечує перевалку аміаку, нафти і газу. Резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 млн кубічних метрів.

Нагадаємо, що попередня атака на цей термінал сталася 22 січня цього року. Збитки для окупантів склали близько 50 млн доларів.

Також ми розповідали про те, що на території тимчасово окупованого Криму українські військові уразили радіолокаційну станцію поблизу Євпаторії.

СБУ обстріли війна Росія атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації