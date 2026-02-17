Удар по нафтовому терміналі в Росії — СБУ вдруге атакували об'єкт

Працівник СБУ. Фото ілюстративне: Facebook/SecurSerUkraine

СБУ знову уразила нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Важливий об'єкт ворога атакували безпілотниками.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на власні джерела у Службі безпеки України у вівторок, 17 лютого.

Черговий удар по нафтовому терміналі РФ

Як повідомили в СБУ, дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз". Через атаку БпЛА сталася пожежа на нафтоперевалочному комплексі.

Порт, який уразили дрони СБУ, є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Він забезпечує перевалку аміаку, нафти і газу. Резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 млн кубічних метрів.

Нагадаємо, що попередня атака на цей термінал сталася 22 січня цього року. Збитки для окупантів склали близько 50 млн доларів.

Також ми розповідали про те, що на території тимчасово окупованого Криму українські військові уразили радіолокаційну станцію поблизу Євпаторії.