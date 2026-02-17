Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия СБУ во второй раз поразила нефтяной терминал на территории России

СБУ во второй раз поразила нефтяной терминал на территории России

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:03
Удар по нефтяному терминалу в России — СБУ во второй раз атаковали объект
Работник СБУ. Фото иллюстративное: Facebook/SecurSerUkraine

СБУ снова поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Важный объект врага атаковали беспилотниками.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины во вторник, 17 февраля.

Реклама
Читайте также:

Очередной удар по нефтяному терминалу РФ

Как сообщили в СБУ, дроны Центра специальных операций "Альфа" нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз". Из-за атаки БпЛА произошел пожар на нефтеперевалочном комплексе.

Порт, который поразили дроны СБУ, является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Он обеспечивает перевалку аммиака, нефти и газа. Резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 млн кубических метров.

Напомним, что предыдущая атака на этот терминал произошла 22 января этого года. Убытки для оккупантов составили около 50 млн долларов.

Также мы рассказывали о том, что на территории временно оккупированного Крыма украинские военные поразили радиолокационную станцию вблизи Евпатории.

СБУ обстрелы Россия атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации