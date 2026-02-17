Удар по нефтяному терминалу в России — СБУ во второй раз атаковали объект

Работник СБУ. Фото иллюстративное: Facebook/SecurSerUkraine

СБУ снова поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Важный объект врага атаковали беспилотниками.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины во вторник, 17 февраля.

Очередной удар по нефтяному терминалу РФ

Как сообщили в СБУ, дроны Центра специальных операций "Альфа" нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз". Из-за атаки БпЛА произошел пожар на нефтеперевалочном комплексе.

Порт, который поразили дроны СБУ, является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Он обеспечивает перевалку аммиака, нефти и газа. Резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 млн кубических метров.

Напомним, что предыдущая атака на этот терминал произошла 22 января этого года. Убытки для оккупантов составили около 50 млн долларов.

Также мы рассказывали о том, что на территории временно оккупированного Крыма украинские военные поразили радиолокационную станцию вблизи Евпатории.