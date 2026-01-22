Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия СБУ нанесла удар по нефтяному терминалу в тылу РФ

СБУ нанесла удар по нефтяному терминалу в тылу РФ

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 22:13
СБУ атаковали нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ — какие убытки
Нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины(СБУ) нанесла удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Предварительные убытки оцениваются примерно в 50 млн долларов.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

СБУ нанесли ущерб РФ на 50 млн долларов

В результате операции повреждены трубопроводы на причалах и несколько резервуаров с нефтепродуктами, что повлекло масштабную утечку и пожар.

По данным источников, площадь возгорания составила около 7 тыс. м², что осложнило локализацию пожара и ликвидацию последствий.

Информация о пострадавших пока не предоставляется.

Напомним, ранее в СБУ доложили, сколько установок ПВО РФ было уничтожено в 2025 году.

А также военный рассказал, как российские оккупанты используют сильные морозы на фронте.

СБУ россия нефть война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации