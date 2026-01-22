СБУ атаковали нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ — какие убытки

Нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины(СБУ) нанесла удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Предварительные убытки оцениваются примерно в 50 млн долларов.

СБУ нанесли ущерб РФ на 50 млн долларов

В результате операции повреждены трубопроводы на причалах и несколько резервуаров с нефтепродуктами, что повлекло масштабную утечку и пожар.

По данным источников, площадь возгорания составила около 7 тыс. м², что осложнило локализацию пожара и ликвидацию последствий.

Информация о пострадавших пока не предоставляется.

