СБУ атакували нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ — які збитки

Нафтовий термінал "Таманьнафтогаз". Фото: кадр з відео

Служба безпеки України (СБУ) завдала удару по нафтовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Попередні збитки оцінюють приблизно у 50 млн доларів.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

СБУ завдали збитків РФ на 50 млн доларів

Внаслідок операції пошкоджено трубопроводи на причалах та кілька резервуарів із нафтопродуктами, що спричинило масштабний витік та пожежу.

За даними джерел, площа загоряння становила близько 7 тис. м², що ускладнило локалізацію пожежі та ліквідацію наслідків.

Інформація про постраждалих наразі не надається.

Нагадаємо, раніше у СБУ доповіли, скільки установок ППО РФ було знищено 2025 року.

А також військовий розповів, як російські окупанти використовують сильні морози на фронті.