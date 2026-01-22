Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія СБУ завдала удару по нафтовому терміналу в тилу РФ

СБУ завдала удару по нафтовому терміналу в тилу РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 22:13
СБУ атакували нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ — які збитки
Нафтовий термінал "Таманьнафтогаз". Фото: кадр з відео

Служба безпеки України (СБУ) завдала удару по нафтовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Попередні збитки оцінюють приблизно у 50 млн доларів.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

СБУ завдали збитків РФ на 50 млн доларів

Внаслідок операції пошкоджено трубопроводи на причалах та кілька резервуарів із нафтопродуктами, що спричинило масштабний витік та пожежу.

За даними джерел, площа загоряння становила близько 7 тис. м², що ускладнило локалізацію пожежі та ліквідацію наслідків.

Інформація про постраждалих наразі не надається.

Нагадаємо, раніше у СБУ доповіли, скільки установок ППО РФ було знищено 2025 року.

А також військовий розповів, як російські окупанти використовують сильні морози на фронті.

СБУ росія нафта війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації