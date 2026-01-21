Відео
РФ використовує морози на фронті — військовий розкрив деталі

РФ використовує морози на фронті — військовий розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:59
Погода в Україні — як росіяни використовують морози на фронті
Російський окупант на фронті. Фото: росЗМІ

Російські війська використовують морози для просування на фронті. Однак втрати ворога у вісім разів більші.

Про це повідомив начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно в ефірі Ранок.LIVE 21 січня. 

Читайте також:

Як росіяни використовують морози на фронті

Положухно розповів, що окупанти використовують погіршення погодних умов на Лиманському напрямку. Під час зниження температури росіяни відправляють свої підрозділи для просування. 

"Противник використовує погіршення погоди для просування. Командування РФ вважає, що мороз заважає спостереженню наших дронів, і тому навпаки відправляє підрозділи. Мінусова температура впливає на дрони — вони трошки менше можуть висіти, але ми бачимо все це просування, і противник ефективно знищується", — зазначив військовий. 

Він поділився, Росія просувається з Кремінної до Ямполя через Серебрянський ліс, намагаючись його обійти. Однак лише поодинокі групи доходять до околиць Лимана, але там їх або знищують, або беруть в полон українські бійці. 

Нагадаємо, раніше військовий розповів, що Сили оборони утримують висоти на напрямку Лимана. Вони не допускають просування російських військ у бік Краматорвсько-Слов'янської агломерації. 

Також раніше в ЗСУ назвали новий гарячий напрямок. Там вони використовують тактику малих штурмових груп.

погода росіяни морози війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
