Російські війська намагаються розширити присутність під Костянтинівкою

На Костянтинівському напрямку фронту ситуація залишається напруженою — російські війська нарощують тиск і намагаються просуватися. Вони роблять це не різкими штурмами, а використовують тактику малих штурмових груп.

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий під час ефіру День.LIVE.

Російські війська тиснуть на Костянтинівському напрямку

За його словами, противник відмовився від масованих лобових атак і діє поступово.

"Вони постійно просуваються, спробують продавливати малими штурмовими групами під прикриттям погоди, артилерії і дронів. Але ми стримуємо, і Константинівський напрямок зараз вважається одним з найскладніших. Ворог постійно шукає слабкі місця і спробує розширити ділянки вклинення", — повідомив Денис Швидкий.

Швидкий зазначив, що Костянтинівський напрямок нині залишається одним із найскладніших. Ворог системно перевіряє позиції українських сил, намагаючись знайти слабкі місця. При цьому говорити про формування напівкільця або повноцінне оточення наразі зарано, однак такий сценарій не знімається з порядку денного російського командування.

За оцінкою військового, противник може намагатися реалізувати план охоплення не через один масштабний наступ, а шляхом поетапного тиску зі східного та південного напрямків.

Водночас українські підрозділи продовжують стримувати атаки та зосереджуються на знищенні ворожої логістики й ураженні противника ще на підходах до позицій.

