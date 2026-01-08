Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Уже не Покровський — в ЗСУ назвали новий гарячий напрямок

Уже не Покровський — в ЗСУ назвали новий гарячий напрямок

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 10:17
Російські війська намагаються розширити присутність під Костянтинівкою
Військовослужбовець проводить вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Фото: REUTERS/Stringer

На Костянтинівському напрямку фронту ситуація залишається напруженою — російські війська нарощують тиск і намагаються просуватися. Вони роблять це не різкими штурмами, а використовують тактику малих штурмових груп.

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий під час ефіру День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Російські війська тиснуть на Костянтинівському напрямку

За його словами, противник відмовився від масованих лобових атак і діє поступово. 

"Вони постійно просуваються, спробують продавливати малими штурмовими групами під прикриттям погоди, артилерії і дронів. Але ми стримуємо, і Константинівський напрямок зараз вважається одним з найскладніших. Ворог постійно шукає слабкі місця і спробує розширити ділянки вклинення", — повідомив Денис Швидкий.

Швидкий зазначив, що Костянтинівський напрямок нині залишається одним із найскладніших. Ворог системно перевіряє позиції українських сил, намагаючись знайти слабкі місця. При цьому говорити про формування напівкільця або повноцінне оточення наразі зарано, однак такий сценарій не знімається з порядку денного російського командування.

За оцінкою військового, противник може намагатися реалізувати план охоплення не через один масштабний наступ, а шляхом поетапного тиску зі східного та південного напрямків.

Водночас українські підрозділи продовжують стримувати атаки та зосереджуються на знищенні ворожої логістики й ураженні противника ще на підходах до позицій.

Нагадаємо, в ЗСУ пояснили, чому росіяни стали частіше здаватися в полон та який рівень підготовки у них.

Також в Генштабі ЗСУ оновили дані про ситуацію на фронті та назвали кількість штурмів з боку росіян.

ЗСУ Донецька область військовослужбовці ситуація на фронті бойові дії Костянтинівка
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації