Україна
Уже не Покровский — в ВСУ назвали новое горячее направление

Уже не Покровский — в ВСУ назвали новое горячее направление

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 10:17
Российские войска пытаются расширить присутствие под Константиновкой
Военнослужащий проводит огонь из противотанкового ракетного комплекса. Фото: REUTERS/Stringer

На Константиновском направлении фронта ситуация остается напряженной — российские войска наращивают давление и пытаются продвигаться. Они делают это не резкими штурмами, а используют тактику малых штурмовых групп.

Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий во время эфира День.LIVE.

Читайте также:

Российские войска давят на Константиновском направлении

По его словам, противник отказался от массированных лобовых атак и действует постепенно.

"Они постоянно продвигаются, попытаются продавливать малыми штурмовыми группами под прикрытием погоды, артиллерии и дронов. Но мы сдерживаем, и Константиновское направление сейчас считается одним из самых сложных. Враг постоянно ищет слабые места и попытается расширить участки вклинения", — сообщил Денис Швыдкий.

Швыдкий отметил, что Константиновское направление сейчас остается одним из самых сложных. Враг системно проверяет позиции украинских сил, пытаясь найти слабые места. При этом говорить о формировании полукольца или полноценном окружении пока рано, однако такой сценарий не снимается с повестки дня российского командования.

По оценке военного, противник может пытаться реализовать план охвата не через одно масштабное наступление, а путем поэтапного давления с восточного и южного направлений.

В то же время украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и сосредотачиваются на уничтожении вражеской логистики и поражении противника еще на подходах к позициям.

Напомним, в ВСУ объяснили, почему россияне стали чаще сдаваться в плен и какой уровень подготовки у них.

Также в Генштабе ВСУ обновили данные о ситуации на фронте и назвали количество штурмов со стороны россиян.

ВСУ Донецкая область военнослужащие ситуация на фронте боевые действия Константиновка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
