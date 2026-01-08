Российские войска пытаются расширить присутствие под Константиновкой

Военнослужащий проводит огонь из противотанкового ракетного комплекса. Фото: REUTERS/Stringer

На Константиновском направлении фронта ситуация остается напряженной — российские войска наращивают давление и пытаются продвигаться. Они делают это не резкими штурмами, а используют тактику малых штурмовых групп.

Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий во время эфира День.LIVE.

Российские войска давят на Константиновском направлении

По его словам, противник отказался от массированных лобовых атак и действует постепенно.

"Они постоянно продвигаются, попытаются продавливать малыми штурмовыми группами под прикрытием погоды, артиллерии и дронов. Но мы сдерживаем, и Константиновское направление сейчас считается одним из самых сложных. Враг постоянно ищет слабые места и попытается расширить участки вклинения", — сообщил Денис Швыдкий.

Швыдкий отметил, что Константиновское направление сейчас остается одним из самых сложных. Враг системно проверяет позиции украинских сил, пытаясь найти слабые места. При этом говорить о формировании полукольца или полноценном окружении пока рано, однако такой сценарий не снимается с повестки дня российского командования.

По оценке военного, противник может пытаться реализовать план охвата не через одно масштабное наступление, а путем поэтапного давления с восточного и южного направлений.

В то же время украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и сосредотачиваются на уничтожении вражеской логистики и поражении противника еще на подходах к позициям.

