Ситуація на напрямках фронту 8 січня — зведення Генштабу ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Розпочалася 1415 доба широкомасштабної російської агресії проти України. Воїни ЗСУ стійко стримують натиск окупантів та завдають противнику значних втрат. Упродовж минулої доби сталося 275 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у четвер, 8 січня.

Ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти здійснили три атаки та 89 обстрілів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському воїни ЗСУ зупинили 15 атак загарбників у районах Вовчанських Хуторів, Вовчанську, Стариці, Зеленого, Тихого та у бік Вільчі, Тернової та Кутьківки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському вчора сталося 14 атака Росії. Захисники відбили штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському противник атакував 18 разів та намагався вклинитися в оборону ЗСУ біля населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському напрямку українські сили відбили пʼять атак Росії біля Сіверська та у бік Пазено.

Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському сталося девʼять боєзіткнень у районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському противник атакував 22 рази у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському ЗСУ зупинили 77 штурмових дій Росії біля населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ворог здійснив 15 атак у районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Січневого, Степового, Вишневого, Вербового, Красногірського, Рибного та Єгорівки.

Олександрівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському українські війська відбили 40 атак Росії у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському противник здійснив шість спроб прорвати оборону України у бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському ворог тричі безрезультатно намагався наблизитися до позицій ЗСУ.

На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати російських окупантів

Загалом упродовж минулої доби втрати російських окупантів склали 1400 осіб.

Орієнтовні втрати російських окупантів 8 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

"Також українські воїни знешкодили шість танків, дев’ять бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 225 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник ППО Третього армійського корпусу Віталій Самойленко пояснив, що важливо у війську.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін закликав реформувати армію в Україні.