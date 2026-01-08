Ситуація на напрямках фронту 8 січня — зведення Генштабу ЗСУ

На фронті було майже 300 зіткнень — ситуація на усіх напрямках
Розпочалася 1415 доба широкомасштабної російської агресії проти України. Воїни ЗСУ стійко стримують натиск окупантів та завдають противнику значних втрат. Упродовж минулої доби сталося 275 бойових зіткнень.
Ситуація на напрямках фронту
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти здійснили три атаки та 89 обстрілів.
На Південно-Слобожанському воїни ЗСУ зупинили 15 атак загарбників у районах Вовчанських Хуторів, Вовчанську, Стариці, Зеленого, Тихого та у бік Вільчі, Тернової та Кутьківки.
На Купʼянському вчора сталося 14 атака Росії. Захисники відбили штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.
На Лиманському противник атакував 18 разів та намагався вклинитися в оборону ЗСУ біля населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.
На Словʼянському напрямку українські сили відбили пʼять атак Росії біля Сіверська та у бік Пазено.
На Краматорському сталося девʼять боєзіткнень у районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.
На Костянтинівському противник атакував 22 рази у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.
На Покровському ЗСУ зупинили 77 штурмових дій Росії біля населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.
На Олександрівському ворог здійснив 15 атак у районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Січневого, Степового, Вишневого, Вербового, Красногірського, Рибного та Єгорівки.
На Гуляйпільському українські війська відбили 40 атак Росії у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я.
На Оріхівському противник здійснив шість спроб прорвати оборону України у бік Степногірська та Приморського.
На Придніпровському ворог тричі безрезультатно намагався наблизитися до позицій ЗСУ.
На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Втрати російських окупантів
Загалом упродовж минулої доби втрати російських окупантів склали 1400 осіб.
"Також українські воїни знешкодили шість танків, дев’ять бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 225 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.
