Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На фронті було майже 300 зіткнень — ситуація на усіх напрямках

На фронті було майже 300 зіткнень — ситуація на усіх напрямках

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 09:32
Ситуація на напрямках фронту 8 січня — зведення Генштабу ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Розпочалася 1415 доба широкомасштабної російської агресії проти України. Воїни ЗСУ стійко стримують натиск окупантів та завдають противнику значних втрат. Упродовж минулої доби сталося 275 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у четвер, 8 січня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти здійснили три атаки та 89 обстрілів. 

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 8 січня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському воїни ЗСУ зупинили 15 атак загарбників у районах Вовчанських Хуторів, Вовчанську, Стариці, Зеленого, Тихого та у бік Вільчі, Тернової та Кутьківки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 8 січня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському вчора сталося 14 атака Росії. Захисники відбили штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

Ситуація на Купʼянському напрямку 8 січня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському противник атакував 18 разів та намагався вклинитися в оборону ЗСУ біля населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.

Ситуація на Лиманському напрямку 8 січня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському напрямку українські сили відбили пʼять атак Росії біля Сіверська та у бік Пазено.

Ситуація на Словʼянському напрямку 8 січня
Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському сталося девʼять боєзіткнень у районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.  

Ситуація на Краматорському напрямку 8 січня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському противник атакував 22 рази у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 8 січня
Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському ЗСУ зупинили 77 штурмових дій Росії біля населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.  

Ситуація на Покровському напрямку 8 січня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ворог здійснив 15 атак у районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Січневого, Степового, Вишневого, Вербового, Красногірського, Рибного та Єгорівки.

Ситуація на Олександрівському напрямку 8 січня
Олександрівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському українські війська відбили 40 атак Росії у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 8 січня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському противник здійснив шість спроб прорвати оборону України у бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському ворог тричі безрезультатно намагався наблизитися до позицій ЗСУ.

На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати російських окупантів

Загалом упродовж минулої доби втрати російських окупантів склали 1400 осіб.

Втрати російських окупантів 8 січня
Орієнтовні втрати російських окупантів 8 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

"Також українські воїни знешкодили шість танків, дев’ять бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 225 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник ППО Третього армійського корпусу Віталій Самойленко пояснив, що важливо у війську.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін закликав реформувати армію в Україні.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації