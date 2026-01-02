Відео
Головна Армія Жорін закликав до реформування ЗСУ

Жорін закликав до реформування ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 23:42
Жорін закликав реформувати армію, щоб змінити ситуацію на фронті
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

В Україні необхідно реформувати армію. Вирішення хоча б кількох питань може значно вплинути на стан ЗСУ на фронті.

Про це у Telegram написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Читайте також:

Що сказав Жорін про реформування Збройних сил України

Полковник наголосив, що хоч ситуація на фронті і здається складною, однак на його думку, змінити ситуацію у ЗСУ можна.

"Для цього треба по-справжньому почати реформувати військо. Я не кажу про реформу за один день, як ми любимо — щоб в новинах красиво виглядало. Мова про системні процеси, що потребують часу та зусиль, проте дійсно дадуть результат", — наголосив Жорін.

За його словами, в першу чергу мова йде про зміну системи застосування військ та системи підготовки в навчальних центрах. Окрім того, необхідна побудова сержантського корпусу.

"В армії в цілому сержантська гілка існує тільки штатно, а не як структура, що практично керує особовим складом, вибудовує довіру та веде за собою", — пояснив він.

Резюмуючи Жорін додав, що вирішення хоча б цих кількох питань вже дуже сильно може вплинути на положення українських сил на фронті.

Нагадаємо, що заклик Жоріна прозвучав в той момент, як стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міноборони.

Також ми нещодавно писали, що Жорін закликав створити дієвий механізм переведення військових.

Автор:
Ткач Едуард
