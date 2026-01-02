Видео
Главная Армия Жорин призвал к реформированию ВСУ

Жорин призвал к реформированию ВСУ

Дата публикации 2 января 2026 23:42
Жорин призвал реформировать армию, чтобы изменить ситуацию на фронте
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

В Украине необходимо реформировать армию. Решение хотя бы нескольких вопросов может значительно повлиять на состояние ВСУ на фронте.

Об этом в Telegram написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Что сказал Жорин о реформировании Вооруженных сил Украины

Полковник отметил, что хоть ситуация на фронте и кажется сложной, однако по его мнению, изменить ситуацию в ВСУ можно.

"Для этого надо по-настоящему начать реформировать войско. Я не говорю о реформе за один день, как мы любим — чтобы в новостях красиво выглядело. Речь о системных процессах, требующих времени и усилий, однако действительно дающих результат", — подчеркнул Жорин.

По его словам, в первую очередь речь идет об изменении системы применения войск и системы подготовки в учебных центрах. Кроме того, необходимо построение сержантского корпуса.

"В армии в целом сержантская ветвь существует только штатно, а не как структура, которая практически руководит личным составом, выстраивает доверие и ведет за собой", — пояснил он.

Резюмируя Жорин добавил, что решение хотя бы этих нескольких вопросов уже очень сильно может повлиять на положение украинских сил на фронте.

Напомним, что призыв Жорина прозвучал в тот момент, как стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны.

Также мы недавно писали, что Жорин призвал создать действенный механизм перевода военных.

ВСУ армия война в Украине реформа Максим Жорин ситуация на фронте
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
