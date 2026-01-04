Відео
У Третьому армійському корпусі пояснили, що важливо у війську

У Третьому армійському корпусі пояснили, що важливо у війську

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 15:21
У Третьому армійському корпусі пояснили, що є найбільш важливим у армії - що відомо
Бійці ЗСУ у зимньому лісі. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Начальник ППО Третього армійського корпусу, капітан Збройних Сил України Віталій Самойленко з позивним "Бочка" розповів про те, що в підрозділах немає поділу за гендером. За його словами, вік також не є визначальним чинником для бійця. 

Про це Самойленко повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Як в армії оцінюють бійців

Самойленко відповів на питання про віковий і гендерний склад військ — чи долучаються до війська молодь та жінки. Він стверджує, що головне — це фізичні можливості та мотивація. До лав ЗСУ приходять люди з абсолютно різним минулим. Але завдяки сержантській вертикалі та якісному навчанню усі рекрути стають професіоналами та розуміють свою роль у війську. 

"Якщо ми беремо підрозділи проти повітряної оборони, то основне, звичайно — це підготовка. Тобто всі наші фахівці, вони проходять якісну підготовку, навчання на базах наших навчальних центрів, … де ми можемо максимально швидко навчити", — зазначив Самойленко. 

Він зазначив, що у війську є досить багато жінок, які працюють з БпЛА-перехоплювачами і дають якісні результати. А на вікові якості, як показує практика, дуже впливає мотивація. Навіть старші за віком бійці можуть бути дуже ефективними, якщо вони пройшли належну підготовку.

"Просто повірьте — я думаю, що ті військовослужбовці, які потрапляють в Третій корпус, знають про роботу і нашої психологічної служби, і командирів, які постійно з ними комунікують. І вони розуміють, навіщо вони тут знаходяться", — додав Самойленко.

Нагадаємо, що Самойленко  повідомив: за останній рік інтенсивність застосування російських дронів на фронті зросла вдвічі. Це стосується майже всіх типів ворожих БпЛА.

Раніше ми також інформували — Самойленко  пояснив, що необхідно робити у випадку припинення вогню. За його словами, необхідно  проводити реформи переозброєння війська та  забезпечити нормальні умови для бійців.

ЗСУ армія ППО військова служба Третя штурмова бригада
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
