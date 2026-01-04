В Третьем армейском корпусе объяснили, что является наиболее важным в армии - что известно

Бойцы ВСУ в зимнем лесу. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан Вооруженных Сил Украины Виталий Самойленко с позывным "Бочка" рассказал о том, что в подразделениях нет разделения по гендеру. По его словам, возраст также не является определяющим фактором для бойца.

Об этом Самойленко сообщил в интервью Новини.LIVE.

Как в армии оценивают бойцов

Самойленко ответил на вопрос о возрастном и гендерном составе войск — приобщаются ли к войску молодежь и женщины. Он утверждает, что главное — это физические возможности и мотивация. В ряды ВСУ приходят люди с совершенно разным прошлым. Но благодаря сержантской вертикали и качественному обучению все рекруты становятся профессионалами и понимают свою роль в армии.

"Если мы берем подразделения против воздушной обороны, то основное, конечно — это подготовка. То есть все наши специалисты, они проходят качественную подготовку, обучение на базах наших учебных центров, ... где мы можем максимально быстро научить", — отметил Самойленко.

Он отметил, что в войске есть достаточно много женщин, которые работают с БпЛА-перехватчиками и дают качественные результаты. А на возрастные качества, как показывает практика, очень влияет мотивация. Даже старшие по возрасту бойцы могут быть очень эффективными, если они прошли надлежащую подготовку.

"Просто поверьте — я думаю, что те военнослужащие, которые попадают в Третий корпус, знают о работе и нашей психологической службы, и командиров, которые постоянно с ними коммуницируют. И они понимают, зачем они здесь находятся", — добавил Самойленко.

Напомним, что Самойленко сообщил: за последний год интенсивность применения российских дронов на фронте выросла вдвое. Это касается почти всех типов вражеских БпЛА.

