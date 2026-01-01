Видео
Главная Армия В 3-м армейском корпусе отметили важность реформирования армии

Дата публикации 1 января 2026 19:45
Самойленко объяснил, что Украина должна сделать в случае прекращения огня
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса Виталий Самойленко объяснил, что необходимо делать в случае прекращения огня. По его словам, нужно немедленно реформировать армию.

Об этом Виталий Самойленко рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реформирование армии

"В первую очередь надо масштабирование качественных результатов. То есть, у нас есть примеры, я уверен, многих подразделений, не только Третьего армейского корпуса, которые можно масштабировать. Это основа", — отметил Самойленко.

По его словам, необходимо сразу проводить реформы перевооружения войска и нормальные условия для военнослужащих. Он подчеркнул, что нужно также предложить мобилизованным полноценные, мотивирующие контракты.

"И, конечно, я думаю, что основой станет изменение подходов. Изменение подходов в управлении, изменение подходов в планировании. То есть, это должно быть, это не один месяц работы, конечно, но если мы хотим иметь сильную армию, профессиональную армию, то иначе у нас не получится. Мы должны меняться, меняться и становиться сильнее, чтобы враг уже никогда не смог даже и подумать о нападении", — добавил начальник ПВО Третьего армейского корпуса.

Напомним, Самойленко заявил, что в подразделениях ВСУ сейчас сохраняется дефицит личного состава.

А премьер Юлия Свириденко отреагировала на петицию на сайте Кабмина о дополнительном вознаграждении военным.

война ВСУ Украина армия реформа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
