В ВСУ признают дефицит личного состава — как это решается

В ВСУ признают дефицит личного состава — как это решается

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 17:55
В войсках не хватает людей - комментарий Виталия Самойленко
Виталий Самойленко. Фото: кадр из видео

В подразделениях Вооруженных сил Украины сохраняется дефицит личного состава. Однако решающую роль играет не только количество военных, но и уровень их подготовки.

Об этом заявил начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко с позывным "Бочка" в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

В войсках не хватает людей

Самойленко сообщил, что подразделения корпуса комплектуются контрактниками, мобилизованными и добровольцами. В то же время основу Третьего армейского корпуса составляют именно добровольцы.

По словам Самойленко, нехватка людей в войсках есть, однако ключевым фактором эффективности остается качество подготовки личного состава. Она, подчеркнул офицер, напрямую зависит от базового обучения и работы сержантского корпуса.

Капитан подчеркнул, что сильные сержанты являются "костяком" современной армии, ведь именно они формируют уровень подготовки, дисциплину и мотивацию военнослужащих.

Напомним, что руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут объяснил, чем опасна отмена мобилизации для Украины.

А до этого глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что нарушений со стороны работников ТЦК и СП менее 1%.

ВСУ армия мобилизация война в Украине 3 ОШБр
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
