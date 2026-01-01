В войсках не хватает людей - комментарий Виталия Самойленко

В ВСУ признают дефицит личного состава — как это решается
В подразделениях Вооруженных сил Украины сохраняется дефицит личного состава. Однако решающую роль играет не только количество военных, но и уровень их подготовки.
Об этом заявил начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко с позывным "Бочка" в эфире Новини.LIVE.
В войсках не хватает людей
Самойленко сообщил, что подразделения корпуса комплектуются контрактниками, мобилизованными и добровольцами. В то же время основу Третьего армейского корпуса составляют именно добровольцы.
По словам Самойленко, нехватка людей в войсках есть, однако ключевым фактором эффективности остается качество подготовки личного состава. Она, подчеркнул офицер, напрямую зависит от базового обучения и работы сержантского корпуса.
Капитан подчеркнул, что сильные сержанты являются "костяком" современной армии, ведь именно они формируют уровень подготовки, дисциплину и мотивацию военнослужащих.
