Головна Армія У ЗСУ визнають дефіцит особового складу — як це вирішується

У ЗСУ визнають дефіцит особового складу — як це вирішується

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 17:55
У військах бракує людей - коментар Віталія Самойленка
Віталій Самойленко. Фото: кадр з відео

У підрозділах Збройних сил України зберігається дефіцит особового складу. Однак вирішальну роль відіграє не лише кількість військових, а й рівень їхньої підготовки.

Про це заявив начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко з позивним "Бочка" в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

У військах бракує людей

Самойленко повідомив, що підрозділи корпусу комплектуються контрактниками, мобілізованими та добровольцями. Водночас основу Третього армійського корпусу становлять саме добровольці.

За словами Самойленка, нестача людей у військах є, проте ключовим фактором ефективності залишається якість підготовки особового складу. Вона, наголосив офіцер, напряму залежить від базового навчання та роботи сержантського корпусу.

Капітан підкреслив, що сильні сержанти є "кістяком" сучасної армії, адже саме вони формують рівень підготовки, дисципліну та мотивацію військовослужбовців.

Нагадаємо, що керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут пояснив, чим небезпечно скасування мобілізації для України.

А до цього голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що порушень із боку працівників ТЦК та СП менше 1%.

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні 3 ОШБр
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
