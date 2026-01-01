У військах бракує людей - коментар Віталія Самойленка

У ЗСУ визнають дефіцит особового складу — як це вирішується
У підрозділах Збройних сил України зберігається дефіцит особового складу. Однак вирішальну роль відіграє не лише кількість військових, а й рівень їхньої підготовки.
Про це заявив начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко з позивним "Бочка" в ефірі Новини.LIVE.
У військах бракує людей
Самойленко повідомив, що підрозділи корпусу комплектуються контрактниками, мобілізованими та добровольцями. Водночас основу Третього армійського корпусу становлять саме добровольці.
За словами Самойленка, нестача людей у військах є, проте ключовим фактором ефективності залишається якість підготовки особового складу. Вона, наголосив офіцер, напряму залежить від базового навчання та роботи сержантського корпусу.
Капітан підкреслив, що сильні сержанти є "кістяком" сучасної армії, адже саме вони формують рівень підготовки, дисципліну та мотивацію військовослужбовців.
