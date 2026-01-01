Видео
Україна
Видео

В 3 ОШБр заявили об увеличении воздушных атак на фронте

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 15:12
Воздушные атаки на фронте - что говорят в 3 ОШБр
Капитан Вооруженных сил Украины Виталий Самойленко. Фото: кадр из видео

На фронте фиксируют резкий рост количества воздушных атак со стороны противника. В ответ на эти вызовы украинские бойцы сосредотачивают усилия на усилении противовоздушной обороны для эффективного прикрытия подразделений на передовой.

Об этом сообщил начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпус, капитан Вооруженных сил Украины Виталий Самойленко с позывным "Бочка" в эфире Новини.LIVE.

Воздушные атаки на фронте

Военный рассказал, что враг активно наращивает свои возможности и постоянно масштабирует средства воздушного нападения.

По словам "Бочки", благодаря поддержке командира корпуса Андрея Билецкого подразделения ПВО имеют доверие и возможность внедрять новые технологические решения. Речь идет, в частности, о применении зенитных дронов-перехватчиков, автоматизированных систем управления боем и других современных разработок.

Он также отметил, что следующим этапом развития станет более широкое использование автоматизированных турелей. Это, по его словам, позволит уменьшить нагрузку на военнослужащих и одновременно повысить эффективность противовоздушной обороны.

Напомним, что 1 января в Минобороны заявили, что Украина усилила защиту воздушного пространства еще двумя комплексами противовоздушной обороны Patriot.

А до этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны усиливают системное противодействие средствам воздушного нападения врага.

война ПВО война в Украине фронт 3 ОШБр
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
