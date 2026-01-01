Видео
Главная Армия ПВО Украины получила дополнительные комплексы Patriot

ПВО Украины получила дополнительные комплексы Patriot

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 13:10
Дополнительные Patriot стали на боевое дежурство в Украине
Система Patriot. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski

Украина усилила защиту воздушного пространства еще двумя комплексами противовоздушной обороны Patriot. Новые системы уже стали на боевое дежурство и привлечены к прикрытию украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Развертывание комплексов стало возможным благодаря договоренностям с правительством Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также:

В Украину поступило еще два дополнительных комплекса Patriot

В Министерстве обороны отмечают, что ключевое преимущество Patriot заключается в универсальности. Система способна эффективно работать как против аэродинамических целей, так и против сложных баллистических угроз, включая гиперзвуковые ракеты. В частности, комплексы уже доказали способность перехватывать российские ракеты типа "Циркон" и "Кинжал", которые развивают сверхвысокие скорости.

Высокая результативность Patriot обеспечивается современной радиолокационной станцией, которая одновременно обнаруживает и сопровождает десятки воздушных целей. Ракеты комплекса, в частности в версии PAC-3 MSE, поражают объекты методом прямого наведения, что существенно повышает шансы уничтожения баллистических ракет.

Еще одной важной характеристикой системы является способность работать в автоматическом режиме. Это позволяет комплексам мгновенно реагировать на угрозы без потери времени, что критически важно во время массированных или внезапных атак. Одна батарея может одновременно обнаруживать до сотни целей и сопровождать несколько из них в режиме боевого перехвата.

Patriot также имеет значительные показатели дальности и высоты поражения. Система способна сбивать воздушные объекты на высотах до 24 километров и на расстоянии до 160 километров, что позволяет перекрывать большие территории.

Напомним, в Воздушных силах сообщили о результатах отражения российской дроновой атаки в ночь на 31 декабря.

Также мониторинговые группы обнародовали примерную карту движения российских дронов этой ночью.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пообещал усилить ПВО защиту Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине создадут новую систему для противодействия российским дронам.

Украина ПВО война в Украине Patriot
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
