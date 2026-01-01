Додаткові Patriot стали на бойове чергування в Україні

Система Patriot. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski

Україна посилила захист повітряного простору ще двома комплексами протиповітряної оборони Patriot. Нові системи вже стали на бойове чергування та залучені до прикриття українських міст і об’єктів критичної інфраструктури. Розгортання комплексів стало можливим завдяки домовленостям з урядом Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

До України надійшло ще два додаткові комплекси Patriot

У Міністерстві оборони наголошують, що ключова перевага Patriot полягає в універсальності. Система здатна ефективно працювати як проти аеродинамічних цілей, так і проти складних балістичних загроз, включно з гіперзвуковими ракетами. Зокрема, комплекси вже довели спроможність перехоплювати російські ракети типу "Циркон" і "Кинджал", які розвивають надвисокі швидкості.

Висока результативність Patriot забезпечується сучасною радіолокаційною станцією, що одночасно виявляє та супроводжує десятки повітряних цілей. Ракети комплексу, зокрема у версії PAC-3 MSE, уражають об’єкти методом прямого наведення, що істотно підвищує шанси знищення балістичних ракет.

Ще однією важливою характеристикою системи є здатність працювати в автоматичному режимі. Це дозволяє комплексам миттєво реагувати на загрози без втрати часу, що критично важливо під час масованих або раптових атак. Одна батарея може одночасно виявляти до сотні цілей і супроводжувати кілька з них у режимі бойового перехоплення.

Patriot також має значні показники дальності та висоти ураження. Система здатна збивати повітряні об’єкти на висотах до 24 кілометрів і на відстані до 160 кілометрів, що дозволяє перекривати великі території.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили про результати відбиття російської дроновї атаки у ніч проти 31 грудня.

Також моніторингові групи оприлюднили приблизну карту руху російських дронів цієї ночі.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп пообіцяв підсилити ППО захист України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні створять нову систему для протидії російським дронам.